El principal sospechoso del caso Madeleine McCann se niega a hablar con la policía antes de ser excarcelado

El alemán Christian Brueckner, principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann —el 3 de mayo de 2007, en el Algarve portugués— ha rechazado ser interrogado antes de que sea liberado, previsiblemente el próximo miércoles 17 de septiembre, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres.

No obstante, el inspector jefe detective Mark Cranwell, ha afirmado que —a falta de una entrevista con Brueckner— su departamento continuará investigando "cualquier línea de investigación viable". Para la MET, el depredador sexual —ha insistido— "sigue siendo sospechoso".

Cabe recordar que el alemán será excarcelado tras cumplir una condena de 7 años de prisión por violar a una anciana estadounidense de 72 años en su casa en el año 2005, precisamente en Praia da Luz, la misma zona en la que se perdió la pista de la niña británica. Al no haberse presentado cargos contra él por la desaparición de la menor, inevitablemente recuperará su libertad.

Pide protección

Dado el revuelo que su liberación ha generado en Alemania ante su inminente excarcelación, la defensa de Brueckner —de 49 años, actualmente— ha solicitado al Ministerio de Justicia de Baja Sajonia que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y mantener el orden en las instalaciones penitenciarias.

Además de ser el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine, Brueckner tiene un largo historial como depredador sexual —de niños y adultos— y que el único periodista que ha mantenido un encuentro con él en prisión —Ulrich Oppold— aseguraba hace unos días a The Sun que cree que "no tiene remordimientos".

Caso Madeleine

Cuando raptan a Maddie, Brueckner vivía en el Algarve. Llevaba allí desde 1995 y se marchó a Alemania poco después de la desaparición de la pequeña británica en 2007. De hecho fue investigado por otros casos similares que se produjeron en la zona en aquellos años. Entre ellos el de René Hesse, el niño de 6 años al que se habrían llevado en 1996 cuando jugaba en la playa.

Su residencia estaba a tres kilómetros aproximadamente del complejo en el que veraneaban los McCann. Estuvo en el punto de mira desde el principio, pero no era el único pederasta que se encontraba en la zona coincidiendo con el periodo estival. En cualquier caso, había demasiados indicios que apuntaban hacia él y se convirtió el principal sospechoso.

¿Mató a Madeleine?

El fiscal alemán encargado del caso de la desaparición de Madeleine, Hans Christian Wolters, ha manifestado en diferentes ocasiones que cree que Brueckner secuestró y mató a Maddie. El estudio de sus movimientos a través de la localización de sus llamadas —por ejemplo— lo sitúan en la zona del Algarve la noche de la desaparición de la pequeña.

En su momento, también reveló la existencia de una conversación de chat en la que el sospechoso reconoce aspectos como que quiere "atrapar a un niño pequeño y usarlo durante días" e incluso grabar en video "cómo lo torturo". Estaba "obsesionado" con los niños, asegura el representante del ministerio público.