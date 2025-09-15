Muere una mujer al atragantarse con un pincho en las fiestas de un pueblo de Badajoz

Una mujer de 79 años falleció el pasado sábado por la noche tras atragantarse con un pincho en la caseta municipal de Guadiana (Badajoz), donde se encontraba junto a su marido y un grupo de amigos participando en las fiestas locales. El suceso ocurrió pasadas las 22:00 horas, cuando un trozo de carne se le quedó alojado en la garganta sin que las maniobras iniciales pudieran evitar el desenlace.

Intentos de reanimación

En un primer momento, un guardia civil y un sanitario que se encontraban en la feria fuera de servicio intentaron socorrerla, mientras que un vecino recurrió incluso a un dispositivo antiatragantamientos que llevaba en su vehículo, sin obtener resultado. También intervinieron agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil que se hallaban en el recinto, antes de la llegada de los sanitarios del centro de salud de Pueblonuevo del Guadiana y de una UVI móvil del Servicio Extremeño de Salud desplazada desde Badajoz, que continuaron los intentos de reanimación. Sin embargo, "no pudieron salvar su vida", según confirmaron a EFE fuentes de la Consejería de Salud, que precisaron que el fallecimiento se certificó en torno a las 23:45 horas.

Durante el tiempo en que se prolongaron las labores de auxilio, la Policía Local procedió a desalojar y acordonar la caseta municipal, que permaneció cerrada el resto de la noche. En el operativo participaron efectivos de Pueblonuevo del Guadiana, Puebla de la Calzada y Valdelacalzada, además de personal municipal que colaboró en la gestión de la emergencia. El cuerpo de la mujer fue trasladado posteriormente al tanatorio Puente Real de Badajoz y el domingo salió con destino a Paiporta (Valencia), localidad donde residía con su esposo desde hace décadas y donde recibirá sepultura.

Reacciones en la localidad

La fallecida, identificada como Josefina Gómez Pelayo y conocida familiarmente como "Merche", era natural de Guadiana y había emigrado a la Comunidad Valenciana hace décadas. Tanto ella como su marido solían regresar cada septiembre a las fiestas del municipio para mantener el contacto con sus amistades de juventud. El alcalde de la localidad, Antonio Pozo, lamentó lo ocurrido en declaraciones a EFE, destacando que la pareja acudía cada año a la feria con ese propósito.

Desde el Ayuntamiento de Guadiana, quisiéramos expresar a familiares y amigos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Doña Josefina Gómez Pelayo. DEP. pic.twitter.com/PWJXlTJlxu — Ayuntamiento de Guadiana (@AytoGuadiana) September 14, 2025

El Ayuntamiento de Guadiana manifestó su pésame a los familiares y amigos de la víctima a través de un comunicado en redes sociales y agradeció la implicación de todos los que intervinieron en la emergencia, desde los voluntarios y sanitarios hasta la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, cuya "actuación ejemplar" fue subrayada por la corporación municipal.