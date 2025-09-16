Alerta ante la inminente liberación del sospechoso del caso Madeleine: "Suponemos que reincidirá"

Está previsto que el alemán Christian Brueckner, principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann —el 3 de mayo de 2007, en el Algarve portugués— sea excarcelado este miércoles 17 de septiembre, tras cumplir una condena de 7 años de prisión por violar a una anciana estadounidense de 72 años en su casa en el año 2005, precisamente en Praia da Luz, la misma zona en la que se perdió la pista de la niña británica.

Se excarcelación ha generado gran preocupación en Alemania. Tiene a sus espaldas un largo historial como depredador sexual —de niños y adultos—. Cabe recordar que el único periodista que mantuvo un encuentro con él en prisión —Ulrich Oppold— aseguraba hace unos días a The Sun que cree que "no tiene remordimientos". Y a esto se une que tanto la fiscalía como los profesionales que le han valorado consideran que hay muchas posibilidades de que reincida.

El experto psiquiátrico que le evaluó determinó que "es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales". "No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, suponemos que reincidirá", ha señalado el fiscal alemán Hans Christian Wolters. El representante del ministerio público ha advertido que Brueckner sigue siendo "peligroso" y se cree que podría huir del país una vez salga de la cárcel.

Por este motivo, la fiscalía ha solicitado que el alemán lleve una tobillera electrónica y tenga obligación de informar a las autoridades de su lugar de residencia. Aunque no ha trascendido si la petición ha sido aceptada o no. Brueckner siempre ha negado tener responsabilidad en la desaparición de Madeleine, pero la investigación continúa activa y el "sigue siendo sospechoso", como recordaba este lunes la Policía Metropolitana de Londres.

Uno de los objetivos de la MET era poder hablar con el depredador sexual antes de que fuera excarcelado. Pero el preso ha rechazado esa posibilidad. No obstante, el inspector jefe detective Mark Cranwell, ha afirmado que —a falta de una entrevista con Brueckner— su departamento continuará investigando "cualquier línea de investigación viable". Las pistas recabadas hasta el momento apuntan hacia él.

¿Por qué es sospechoso?

Cuando raptan a Maddie, Brueckner vivía en el Algarve. Llevaba allí desde 1995 y se marchó a Alemania poco después de la desaparición de la pequeña británica en 2007. De hecho fue investigado por otros casos similares que se produjeron en la zona en aquellos años. Entre ellos el de René Hesse, el niño de 6 años al que se habrían llevado en 1996 cuando jugaba en la playa.

Su residencia estaba a tres kilómetros aproximadamente del complejo en el que veraneaban los McCann. Estuvo en el punto de mira desde el principio, pero no era el único pederasta que se encontraba en la zona coincidiendo con el periodo estival. En cualquier caso, había demasiados indicios que apuntaban hacia él y se convirtió el principal sospechoso.

El fiscal alemán encargado del caso de la desaparición de Madeleine, Hans Christian Wolters, ha manifestado en diferentes ocasiones que cree que Brueckner secuestró y mató a Maddie. El estudio de sus movimientos a través de la localización de sus llamadas —por ejemplo— lo sitúan en la zona del Algarve la noche de la desaparición de la pequeña.

En su momento, también reveló la existencia de una conversación de chat en la que el sospechoso reconoce aspectos como que quiere "atrapar a un niño pequeño y usarlo durante días" e incluso grabar en video "cómo lo torturo". Estaba "obsesionado" con los niños, asegura el representante del ministerio público.