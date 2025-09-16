Un mujer evita que la secuestren junto a su hijo de dos años en un aparcamiento de Chiclana

Una mujer y su hijo de dos años han sido abordados este lunes en el aparcamiento de la Plaza de las Bodegas de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por un individuo armado con un cuchillo, según han informado la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y la Guardia Civil.

Según el testimonio de la víctima publicado en redes sociales, el agresor "me ha cogido del cuello con algo punzante y me ha dicho que si gritaba me pincharía" y ha intentado obligarla a introducirse en un vehículo junto al menor. La mujer ha señalado que "le he agredido con el codo y me he separado de él (...) volví a empujarlo, mientras gritaba pidiendo ayuda". Ha añadido que dos vecinos la han asistido en el lugar: "no se han separado de mí".

Colaboración ciudadana

JUCIL ha descrito que la colaboración de los testigos ha sido inmediata. La Guardia Civil ha confirmado que la intervención ciudadana ha contenido al agresor hasta la llegada de una patrulla y que no se han producido heridos; el menor ha quedado visiblemente asustado. En cuanto a los movimientos del sospechoso, la víctima ha afirmado que "ha salido caminando con total normalidad" y que el hombre decía "que yo era su mujer y que estaba loca". Minutos después, una patrulla de la Guardia Civil de Chiclana lo ha localizado y detenido. Según fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes y ha permanecido bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial.

Discrepancia en la versión oficial

Sobre la calificación de los hechos, existen diferencias: JUCIL ha denunciado un intento de secuestro, mientras que la Guardia Civil lo ha encuadrado en un posible robo con violencia. Las diligencias abiertas han incluido delitos de robo con violencia e intimidación y, de acuerdo con la información difundida por la investigación, han contemplado también tentativa de secuestro y amenazas graves con arma blanca. La investigación ha apuntado a que el detenido ha actuado en solitario y de manera premeditada.

En un comunicado, JUCIL ha expresado: "Nuestro reconocimiento y gratitud a los agentes de Chiclana, cuya pronta intervención ha evitado que este individuo siguiera poniendo en riesgo la seguridad de las familias". La asociación ha subrayado asimismo "la importancia de contar con una Guardia Civil cercana, profesional y entregada, que protege a nuestros vecinos en cualquier circunstancia" y ha reclamado más medios y personal en municipios como Chiclana.