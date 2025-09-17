Nuevas imágenes avivan el caso de la misteriosa desaparición de una británica en un yate del Caribe

El caso de la británica Sarm Heslop, desaparecida en 2021 en las Islas Vírgenes de EE.UU., vuelve a ocupar titulares tras la publicación de unas imágenes inéditas que recogen sus últimos pasos en vida. El material, difundido ahora por la BBC, muestra a la exazafata y a su pareja, el capitán norteamericano Ryan Bane, regresando juntos a su yate después de una noche de copas en la isla de St. John.

En la grabación de CCTV se observa a la pareja cogida de la mano, caminando por un muelle de Cruz Bay antes de subir a una embarcación que les condujo hasta el Siren Song, el catamarán de medio millón de libras esterlinas en el que ambos vivían. Aquel 7 de marzo de 2021 fue la última vez que alguien vio con vida a la británica, de 41 años.

Una hora sin explicar

Bane siempre defendió que Heslop probablemente cayó al agua o se desorientó mientras nadaba, pero nunca fue interrogado formalmente por la policía. Según los registros de la Guardia Costera de EE.UU., él declaró que la pareja había regresado al yate sobre las 22:00 horas. Sin embargo, el sello horario del vídeo contradice su relato: las cámaras los sitúan abandonando el muelle a las 20:45, lo que deja sin justificar casi una hora. "La cronología es sospechosa y esa es una de las razones por las que necesitamos hablar con Ryan", declaró el comisionado de policía de las islas, Mario Brooks, que calificó al estadounidense como "la única persona de interés en el caso". "No había nada con valor probatorio que indicara que Sarm hubiera tenido contacto con alguien esa noche, aparte de Ryan", insistió.

El abogado del capitán, David Cattie, ha tachado de "irresponsable" esta exposición de la cronología, justificando que su cliente pudo equivocarse con las horas por el estrés de la situación.

El aviso tardío

El comportamiento de Bane tras la desaparición levantó aún más dudas. Descubrió la ausencia de Sarm sobre las 02:00 de la madrugada, pero tardó casi nueve horas en avisar a la Guardia Costera, pese a que, según los informes policiales, le indicaron que llamara él mismo a ese servicio. Solo a las 11:46 lanzó la alerta. "En ese momento cada minuto cuenta. Así que esperar nueve horas reduce la posibilidad de encontrar a una persona en el agua", advirtió el comandante Jan League, de la Guardia Costera de EE.UU., que subrayó además lo inusual del caso: "En los tres años que llevo aquí, hemos tenido casos de gente que cayó al agua, pero nunca ha sucedido que el cuerpo no aparezca".

Bane también se negó a que las autoridades registrasen su catamarán, invocando la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, y rechazó declarar bajo la Quinta Enmienda. Cinco semanas después abandonó las islas y jamás regresó. Posteriormente trató de vender la embarcación.

Antecedentes violentos

La sombra de violencia que rodea al capitán se acrecienta con los testimonios de su exesposa, Cori Stevenson, quien lo acusó de haberla agredido brutalmente en 2011: "Me agarró del pelo, me estrelló la cabeza contra el suelo y me rompió los dientes delanteros. Me estranguló y me desmayé". Por aquellos hechos fue condenado a 60 días de cárcel. Su defensa, no obstante, insiste en que "no hay absolutamente ninguna indicación de que alguna vez haya tenido un altercado violento con Sarm".

Para los allegados de Heslop, la investigación quedó en un punto muerto. "Todavía no hemos podido hacer el duelo como es debido. Todos merecemos saber qué le pasó y traerla a casa. Es tan, tan injusto", lamenta su madre, Brenda. La familia reclama que el caso deje de ser tratado como una simple desaparición y se reabra como un posible homicidio sin cadáver, lo que permitiría avanzar en las pesquisas.