16 años de cárcel por asesinar y descuartizar a su casero por negarle cocaína

El acusado de asesinar y descuartizar a su casero en Langreo en 2024 ha admitido este jueves los hechos y ha aceptado la petición de condena que solicitaba para él la Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Langreo, de 16 años de prisión, alejamiento de la familia de la víctima y libertad vigilada.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2024, cuando el acusado le asestó varias puñaladas a su casero, de 72 años, al negarse éste a proporcionarle cocaína. A continuación, el acusado desmembró el cuerpo de la víctima con una radial e introdujo las distintas partes en bolsas, que fue arrojando durante los días siguientes en zonas próximas, hasta que se produjo el hallazgo de las mismas y fue detenido.

El acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de asesinato, con la atenuante de drogadicción.

Tras reconocer los hechos, el acusado ha aceptado la condena que solicitaba para él la Fiscalía asturiana, 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a menos de cien metros del hermano de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, ambas medidas durante 20 años.