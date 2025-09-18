Detenido un policía por robar droga en su propia comisaría que fue pillado por ser daltónico

Un agente de la Policía Nacional ha sido detenido en Sevilla acusado del robo de estupefacientes incautados previamente en operativos antidroga. El policía detenido, que ha quedado en libertad provisional a pesar de que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión provisional, es daltónico, una circunstancia que confirmó las sospechas de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Esta unidad llevaba investigando los robos desde hace tiempo, sobre todo después de que en uno de sus últimos cambiazos el agente sustituyera una pequeña cantidad de cocaína por una vitamina de color rosa sin que se percatara de ello debido a sus problemas para distinguir determinados colores.

El agente fue detenido el pasado martes en el marco de una operación que ha llevado a cabo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, después de que en el seno de la Comisaría de la Macarena se percataran de pequeñas sustracciones que venían registrándose de las sustancias estupefacientes depositadas en las dependencias policiales. Éstas se correspondían con operaciones policiales realizadas por uno de los grupos de Policía Judicial especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, lo que se conoce en el argot policial como menudeo.

Los investigadores llegaron incluso a colocar cámaras ocultas para tratar de detectar al presunto autor de estas sustracciones, lo que habría permitido identificar plenamente al agente que ha quedado en libertad provisional sin fianza aunque está obligado a comparecer ante el juez los días 1 y 15 de cada mes, según ha informado el abogado encargado de su defensa. El agente está acusado, entre otros, de supuestos delitos de malversación y fraude procesal. También está acusado de un delito contra la seguridad vial, por haber conducido además sin el permiso de conducir porque con anterioridad habría perdido todos los puntos del carné.