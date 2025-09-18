Dos coches de lujo del narcotráfico salen a subasta desde 150 euros

Un Ferrari FF y un Mercedes G 63, ambos intervenidos en operaciones contra el narcotráfico, han sido puestos en subasta pública con un precio de salida de 150 euros cada uno. La iniciativa, impulsada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, busca recaudar fondos que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral de personas con drogodependencias.

Según han informado el portal de subastas Escrapalia y la empresa Surus Inversa en un comunicado, la puja ya está abierta y se cerrará el jueves 25 de septiembre. Los dos vehículos de alta gama forman parte del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados, administrado por el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Este fondo reúne los bienes, efectos e instrumentos decomisados tras sentencia firme en procesos judiciales por narcotráfico. Una vez en poder del Estado, se autoriza su enajenación y liquidación mediante subasta pública.

El destino de los fondos obtenidos

Los recursos obtenidos con la venta de estos bienes permiten financiar programas de prevención del consumo de drogas, asistencia a personas con adicciones y su inserción social y laboral. En los últimos años, la distribución de los ingresos ha seguido un esquema concreto: un 70 % se destina a reducir la demanda mediante actuaciones de prevención y atención sanitaria, mientras que el 30 % restante se dirige a la lucha contra la oferta, es decir, actuaciones policiales y aduaneras para perseguir el delito.

Durante 2023, el Gobierno distribuyó 28,35 millones de euros procedentes de este fondo, que se emplearon en distintos programas relacionados con la reducción del daño y el apoyo a la reinserción. Además de vehículos de alta gama como los que ahora salen a subasta, el fondo ha incluido en los últimos meses embarcaciones, maquinaria e inmuebles.