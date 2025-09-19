Detenida una mujer británica por estrangular con el cable de una aspiradora a su compañera de piso en Benidorm

Una mujer británica de 66 años falleció en la noche del miércoles en un apartamento de Benidorm (Alicante) tras ser supuestamente estrangulada con un cable de aspiradora por una amiga de 64 años, también británica, con la que convivía desde hacía varios días. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y la detenida pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Según confirman fuentes de la investigación, las primeros datos señalan que las dos mujeres, ambas británicas, compartían un apartamento situado en el barrio del Rincón de Loix, una de las zonas más frecuentadas por turistas del Reino Unido. Durante los días de convivencia se produjeron numerosas peleas y discusiones verbales, según relataron testigos presenciales.

La investigación apunta a que esas tensiones pudieron desembocar en el suceso del miércoles, aunque los agentes tratan de reconstruir con detalle lo ocurrido antes de la llamada de alerta.

Claros indicios de asfixia en la víctima

En la primera llamada los servicios de emergencia, una tercera persona informó al 112 de que una amiga le había confesado haber estrangulado a otra mujer con el cable de una aspiradora. De inmediato, se movilizaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional hacia el domicilio señalado.

Al llegar, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, que presentaba claros indicios de asfixia. La autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le practicará la autopsia.

La mujer arrestada, de 64 años, permanece en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional. Según confirmaron fuentes del caso, se ha acogido a su derecho a no declarar en sede policial. Está previsto que pase a disposición judicial el sábado, momento en que se determinarán las medidas cautelares a adoptar.

La investigación continúa abierta para esclarecer el desarrollo exacto de los hechos y si existieron antecedentes de violencia entre ambas mujeres antes de lo sucedido en el apartamento en Benidorm.