Disparos disuasorios en el centro de Madrid para detener al ladrón más conocido de Vallecas

Tres disparos han roto la calma de la zona de Conde de Casal durante la madrugada de este jueves. Se trataba de la Policía Nacional, tratando de frenar a un conocido delincuente que había robado horas antes una furgoneta en Puente de Vallecas y ahora intentaba atropellar a una patrulla.

La sucesión de hechos arrancó en la avenida de Monte Igueldo, cuando un hombre dejó estacionado el vehículo de su trabajo con las llaves puestas y, al volver, este había desaparecido. El hombre avisó a los agentes de la comisaría de Vallecas, que poco después localizaron la furgoneta robada en el distrito de Retiro.

Cuando la patrulla trató de darle el alto en la calle Cruz del Sur, el conductor optó por embestir a los policías, que se habían bajado del coche policial vestidos de paisanos. Para evitar ser atropellados, estos respondieron con tres disparos disuasorios. Según ha adelantado El Mundo, los disparos fueron dirigidos contra las ruedas del vehículo en un intento de inmovilizarlo. Varios vecinos de la zona aseguran haber escuchado las detonaciones pasada la medianoche.

🔴 Tiroteo nocturno en los alrededores de Conde de Casal. En @BuenosDiasTM en 📡DIRECTO: https://t.co/YXV9QAPK3j pic.twitter.com/SZRp92Obgn — Telemadrid (@telemadrid) September 19, 2025

Sin embargo, la maniobra policial no bastó y el hombre emprendió su fuga de regreso a Vallecas. Allí fue finalmente reducido y detenido tras una persecución que obligó a desplegar varias unidades.

El arrestado es un español de 57 años, con un currículum delictivo amplio y conocido por la Policía. Según el mismo diario, se trata de "un toxicómano multirreincidente" al que califican como "el delincuente más activo de Vallecas", detenido prácticamente todas las semanas.

Se enfrenta ahora a cargos por robo, hurto, utilización ilícita de vehículo, contra la seguridad vial y atentado contra la autoridad.