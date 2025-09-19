Encuentran muerto al crítico fotográfico Maurizio Rebuzzini: presentaba marcas de estrangulamiento

El crítico y divulgador fotográfico italiano Maurizio Rebuzzini, de 74 años, fue encontrado inconsciente en la noche del martes al miércoles en el rellano del edificio de la Via Zuretti, en Milán, donde tenía su estudio Obiettivo Camera. Fue su hijo Filippo quien, al no tener noticias de él durante todo el día, acudió al lugar y lo halló agonizante. Intentó reanimarlo antes de dar aviso a los servicios de emergencia. Rebuzzini fue trasladado al hospital Fatebenefratelli en paro cardíaco, pero los médicos no lograron salvarlo y certificaron su fallecimiento alrededor de las 20:00 horas del miércoles.

Indicios de estrangulamiento

Los forenses constataron la presencia de moretones y marcas en el cuello compatibles con un estrangulamiento. Estas señales han llevado a la Fiscalía de Milán y a la Brigada Móvil de la policía a abrir una investigación bajo la hipótesis de homicidio. Sin embargo, su hijo Filippo ha expresado dudas sobre esa línea de investigación. En sus declaraciones señaló: "Mi padre era una persona buena, todos lo querían, no era alguien que se peleaba. Conociéndolo, es remotísima la posibilidad de que alguien pudiera haberle hecho daño". El propio Filippo insistió en que podría tratarse de un accidente o de causas naturales.

La Policía Científica llevó a cabo una inspección en el apartamento, que se encontraba con la puerta abierta. No se detectó la falta de objetos ni de dinero en efectivo, y el teléfono móvil del fallecido también estaba en su lugar, factores que hacen improbable que el robo sea el móvil. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y los registros telefónicos de Rebuzzini están siendo analizados para determinar con precisión lo ocurrido en las horas previas a su muerte. Según un vecino, durante la noche se escucharon gritos que fueron interpretados como un posible infarto, hasta que la llegada de la ambulancia reveló la gravedad de la situación.

Trayectoria profesional

Rebuzzini había iniciado su actividad en 1972 y desde entonces desempeñó una amplia labor como crítico, editor y docente. Fue profesor en la Universidad Católica de Milán, comisario de exposiciones, impulsor de la asociación ObiettivoCamera y fundador de la revista FOTOgraphia, en la que colaboraron fotógrafos como Giovanni Gastel, Maria Vittoria Backhaus, Gian Paolo Barbieri, Maurizio Galimberti o Piero Gemelli. Además, estuvo al frente de la sección de historia de la técnica fotográfica en el Museo Nacional Alinari de la Fotografía de Florencia, lo que consolidó su papel como referente en la divulgación cultural de este ámbito.