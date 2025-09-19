Muere atropellada una universitaria española por un joven de 18 años en Nápoles

Una universitaria española de 20 años que cursaba una beca Erasmus en la Universidad Parthenope de Nápoles ha fallecido tras ser atropellada de madrugada en un paso de peatones del centro de la ciudad. La víctima, Saray Arias Fernández, natural de Ponferrada y estudiante de Turismo en la Universidad de León, cruzaba el Corso Umberto I junto a dos compañeros cuando un todoterreno de alta gama la arrolló a la altura del número 87.

El suceso, ocurrido en torno a las 2:00 horas del viernes, ha sido confirmado por Europa Press y recogido en medios italianos como Corriere della Sera e Il Mattino. El vehículo, un Range Rover Evoque, estaba conducido por un joven de 18 años que, según las primeras hipótesis de la Policía Local, circulaba a gran velocidad.

Saray ha sido trasladada al Ospedale del Mare, donde los médicos han intentado salvarle la vida mediante varias operaciones, pero finalmente ha fallecido sobre las 8:00 horas de la mañana del viernes a causa de la gravedad de las heridas. La autopsia se está practicando en el hospital Secondo Policlinico di Napoli, según ha publicado Il Mattino.

Investigación al conductor

El conductor, originario de la zona del Vesubio, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Corriere della Sera apunta que el coche no sería suyo, sino de una empresa local. La Policía Local de Nápoles le ha retirado el permiso de conducir, ha incautado el vehículo y le ha sometido a un examen toxicológico.

El Ayuntamiento de Nápoles, en coordinación con el consulado español y la Universidad Parthenope, ha ofrecido alojamiento a la familia de la joven cuando llegue a la ciudad.

Reacción en la Universidad de León

En España, la Universidad de León ha manifestado su pesar y ha emitido un comunicado en el que afirma: "La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto".

Además, la institución ha convocado un minuto de silencio para el próximo lunes 22 de septiembre a las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas en recuerdo de Saray.