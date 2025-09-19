Un hombre secuestrado en Puente de Vallecas es liberado tras enviar mensajes de auxilio en servilletas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que había secuestrado a un varón en una vivienda en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y que consiguió ser liberado después de lanzar mensajes de auxilio por la ventana escritos en servilletas. Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes.

Las notas a las que ha tenido acceso ABC contenían mensajes como "necesito que tire la puerta la Policía. Rápido, por favor, es una persona violenta y tiene armas en casa" o "necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción".

Un hombre de 33 años de nacionalidad española y con antecedentes penales ha sido enviado a prisión y, según fuentes policiales consultadas por Europa Press, se le imputan los delitos de detención ilegal, lesiones, torturas y tenencia ilícita de armas.

Alojamiento temporal

El pasado 11 de septiembre un vecino llamó a la Policía Nacional sobre las 21:10 de la noche para alertar de que estaba recibiendo unas notas de papel lanzadas desde la ventana, según informa el diario ABC.

El diario ABC señala que la víctima decidió aceptar la invitación de este individuo para alojarse manera temporal en su domicilio hasta que encontrase un nuevo sitio al que ir. El mismo diario señala que la víctima llevaba una semana durmiendo en ese piso y que la actitud de su casero cambió al enterarse de que iba a recibir una cantidad de dinero por un negocio que tenía en Portugal (la víctima iba a recibir 10.000 euros y una paga de 400 euros mensuales, según el mismo diario). El casero le exigió que se lo diese por estar ahí.

A partir de ese momento el dueño del piso le impidió abandonar el domicilio y le sustrajo el teléfono móvil, incluso llegando a causarle lesiones. Fue en ese momento cuando la víctima decidió pedir ayuda lanzando mensajes de socorro escritos en una servilleta con el número de teléfono de sus padres y el lugar en el que él se encontraba.