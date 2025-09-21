Encuentran restos que podrían ser de Travis Decker, investigado por la muerte de sus tres hijas

Las autoridades del condado de Chelan (Washington) han encontrado restos humanos en la montaña Grindstone, cerca de Leavenworth, que podrían pertenecer a Travis Decker, el exmilitar de 32 años acusado de matar a sus tres hijas el pasado mes de junio.

El sheriff del condado, Mike Morrison, explicó en rueda de prensa que los restos estaban en avanzado estado de descomposición y rodeados de pertenencias personales, incluida ropa que se cree correspondía a Decker. "En aras de la justicia, para garantizar que este caso se maneje adecuadamente, hemos pedido a la Patrulla Estatal de Washington que analice más muestras, y esperamos tenerlas en los próximos días", señaló.

Los resultados de ADN deberán confirmar la identidad, aunque los primeros indicios apuntan al sospechoso. Morrison añadió que, aunque en un principio se esperaba disponer de las pruebas el pasado viernes, se ha decidido no acelerar el proceso para cerrar el caso con garantías.

Búsqueda en la cordillera Cascade

La búsqueda se ha desarrollado durante meses en un terreno montañoso de difícil acceso en la cordillera Cascade. Han participado más de cien agentes de agencias estatales y federales, apoyados por helicópteros, drones, perros rastreadores y unidades acuáticas. Fue precisamente un equipo marino el que localizó un llavero electrónico en el arroyo Icicle, que podría estar relacionado con la camioneta de Decker, hallada en el campamento donde aparecieron los cuerpos de las menores.

El 2 de junio, un ayudante del sheriff encontró en el campamento Rock Island —a menos de un kilómetro de donde se han hallado ahora los restos— la camioneta de Decker y los cuerpos de sus tres hijas: Paityn, de nueve años; Evelyn, de ocho; y Olivia, de cinco. Según las autopsias, murieron por asfixia después de ser inmovilizadas con bridas y cubiertas con bolsas de plástico.

Antecedentes del sospechoso

Decker había servido en el Ejército entre 2013 y 2021, con un despliegue en Afganistán en 2014. Tenía formación en supervivencia y navegación, y en una ocasión pasó más de dos meses en el bosque sin contacto con la civilización. Esta experiencia complicó su búsqueda, para la que se llegó a ofrecer una recompensa de hasta 20.000 dólares.

En septiembre de 2023, su exesposa Whitney Decker había pedido una modificación en el régimen de custodia, alegando un deterioro en la salud mental de Decker y señalando que con frecuencia vivía en su camioneta. Solicitó restringir las visitas nocturnas hasta que él encontrara una vivienda estable.