Hallan el cuerpo de un niño arrastrado por una riada en Barcelona

Los Bomberos de la Generalidad han localizado este domingo el cadáver de un niño en las aguas del río Bitlles, a su paso por el municipio barcelonés de San Pedro de Riudevitlles. La consejera de Interior de la Generalidad, Núria Parlon, ha confirmado que se trata de una de las personas que se buscaban al ser arrastradas por el agua dentro de su vehículo en San Quintín de Mediona​​​. La otra víctima es el padre del menor, al que se continúa buscando.

El coche fue localizado horas antes, pero se encontraba completamente vacío. El jefe de guardia de Bomberos, José Luis López, ya había advertido de la gravedad de la situación. "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar", declaró a los medios, confirmando los peores presagios sobre la virulencia de las riadas.

En declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, ha dicho que según unos testigos se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.

"Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia", también porque se lleva avisando de estas lluvias durante la semana, ha indicado.