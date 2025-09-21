Hallan un muerto que podría ser uno de los dos desaparecidos por las lluvias en Barcelona

Los Bomberos de la Generalidad han localizado este domingo un muerto en las aguas del río Bitlles, a su paso por el municipio barcelonés de San Pedro de Riudevitlles. Por el momento, se investiga si el cuerpo corresponde a uno de los dos desaparecidos durante el temporal o si se trata de la víctima de otro siniestro.

El hallazgo se ha producido en el marco del amplio dispositivo de búsqueda desplegado para encontrar a dos personas que podrían haber sido arrastradas por el agua dentro de su vehículo en San Quintín de Mediona​​​. El coche fue localizado horas antes, pero se encontraba completamente vacío.

El jefe de guardia de Bomberos, José Luis López, ya había advertido de la gravedad de la situación. "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar", declaró a los medios, confirmando los peores presagios sobre la virulencia de las riadas.