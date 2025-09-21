Se casa con el hijo del hombre que asesinó a su madre: "Él también perdió a su padre ese día"

El 14 de febrero de 2023, Ilene Gowan —de 60 años— desapareció en Council Bluffs (Iowa, Estados Unidos). Ese día no acudió a su trabajo ni respondió a las llamadas de su hija, Nicole. La ausencia llamó la atención de inmediato, ya que madre e hija mantenían contacto diario.

Al revisar la vivienda, Nicole detectó la falta de un bolso y de unos 900 dólares en efectivo que su madre guardaba en una caja fuerte. Presentó una denuncia por desaparición, aunque en un primer momento la policía no actuó con urgencia.

Durante doce días, familiares y voluntarios participaron en búsquedas con drones y vehículos. El 26 de febrero, un padre y su hijo localizaron el cuerpo de Ilene en una zanja cubierta de nieve a las afueras de la ciudad. El informe forense determinó que había muerto estrangulada con el cierre de su chaqueta.

La relación con Ivan Brammer

Ilene había iniciado en 2021 una relación con Ivan Brammer, de 62 años, vecino de su edificio. Según relató su hija al diario The Sun, al principio pareció una relación estable, pero pronto aparecieron discusiones, celos y episodios de control.

La situación llevó a Ilene a mudarse temporalmente con una amiga. Pero más tarde regresó con Ivan, que le prometió que tenían el propósito de cambiar. En una ocasión, el hijo del varón —llamado Justin— presenció un intento de estrangulamiento a la mujer.

El 14 de febrero de 2023, tras la desaparición de Ilene, Ivan negó conocer el paradero de su pareja. Sin embargo, las investigaciones y las cámaras de seguridad lo situaron en el lugar de los hechos. También se comprobó que había ingresado en su cuenta exactamente 900 dólares.

El juicio y la condena

En enero de 2024, un tribunal declaró culpable a Ivan Brammer de asesinato, manipulación de un cadáver y robo. La sentencia le impuso 50 años de cárcel por homicidio en segundo grado, 10 por manipulación y 5 por robo, que debía cumplir de manera concurrente. "Lloré cuando leyeron el veredicto, y Justin gritó '¡Sí!', porque siempre estuvo en contra del monstruo en que se convirtió su padre", relató Nicole en la misma entrevista.

La relación entre Nicole y Justin

Nicole y Justin se conocieron en 2021, cuando sus padres comenzaron a salir. Ella atravesaba una separación y vivía con sus dos hijas pequeñas en el mismo edificio que Ilene e Ivan. Con el tiempo, y tras los episodios de violencia, ambos mantuvieron una relación de apoyo mutuo. "Ambos estábamos cansados de hacer de árbitros en sus peleas. En ese ambiente tan complicado, Justin se volvió mi mayor apoyo y yo el suyo", explicó Nicole.

Tras el juicio, la relación se consolidó y, ocho meses después de la condena, decidieron casarse. La ceremonia fue oficiada por el fiscal que encabezó la acusación contra Ivan. Nicole adoptó el apellido de su marido: "Siento que transformé un apellido que me recordaba al hombre que asesinó a mi madre en un símbolo de amor".

En la boda, la mujer llevó un ramo de girasoles y rosas burdeos, las flores favoritas de su madre, y también un relicario con su fotografía. "Fue un día hermoso, aunque agridulce. Me sentí acompañada por mi madre, de alguna manera", señaló.