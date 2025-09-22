Condenado un alemán reincidente por acosar a la hermana de Rafa Nadal en su academia

Un Juzgado de Instrucción de Manacor ha condenado a un hombre de nacionalidad alemana, de 37 años, a cuatro meses de prisión por acosar de forma reiterada a la hermana de Rafa Nadal en la academia del tenista, donde ella trabaja. La pena quedará suspendida durante dos años siempre que el procesado no cometa nuevos delitos y respete la orden de alejamiento impuesta.

Los hechos se produjeron el pasado mes de agosto, cuando el acusado acudía a diario al centro de trabajo. Según la sentencia, llegó a hacerse pasar por tenista o deportista de la Academia Rafa Nadal para poder acercarse a ella, que ocupa el cargo de directora comercial y de marketing del centro.

Además, logró obtener el número de teléfono de María Isabel Nadal y comenzó a enviarle mensajes constantes a cualquier hora, realizar llamadas repetitivas y persistentes, y enviar textos con contenido violento y perturbador, repletos de inquietantes referencias a la sangre, insultos explícitos y amenazas de presentarse tanto en la academia como en su domicilio.

Acuerdo judicial

El acusado reconoció los hechos dentro de un acuerdo alcanzado en el procedimiento. La condena de cuatro meses de cárcel no se ejecutará de forma efectiva si cumple las condiciones establecidas por el juzgado: no delinquir durante dos años, no contactar con la víctima y mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de ella.

El procesado, nacido en Alemania en 1988 y residente en Manacor, ya había protagonizado incidentes similares con otras mujeres de la zona, según recoge la resolución judicial.

La denuncia de la hermana de Rafa Nadal, presentada en dependencias de la Policía Nacional de Manacor, permitió que los agentes identificaran y detuvieran al hombre poco después de iniciarse las investigaciones.