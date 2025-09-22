La Policía identifica a seis implicados más en la reyerta mortal durante una pedida de mano en La Coruña

La investigación policial sobre la pelea multitudinaria entre dos familias en Ribeira (La Coruña) el pasado 1 de julio, durante una pedida de mano, ha dado un nuevo giro. Según los atestados –a los que ha tenido acceso el diario ABC– la Policía Nacional ha identificado a seis nuevos implicados en los hechos, gracias al análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y vídeos de testigos.

Los recién identificados –cuatro miembros de la familia de los Bentos y dos de la familia de los Borja– están siendo investigados por un delito de riña tumultuaria y, además, uno de ellos también por conducción temeraria.

Reyerta en al pedida

La jornada del 1 de julio debía haber sido una celebración entre las familias de Cheíto y Ainhoa, comprometidos en matrimonio. El encuentro se celebró en el Centro Recreativo de Artes, en Ribeira, pero terminó en una batalla campal. El conflicto se inició en el interior del local y se trasladó después al aparcamiento, donde un tío del novio murió atropellado y al menos una decena de personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

Los primeros detenidos –seis miembros de cada familia– fueron arrestados días después. Sin embargo, la Policía Nacional continuó con la investigación. Gracias al visionado detallado de imágenes, los agentes han logrado identificar a otros seis participantes activos en la pelea. Según recogen literalmente los atestados consultados por ABC, "existen más personas involucradas", pero no todas han podido ser identificadas o vinculadas con los hechos.

Los nuevos investigados: agresiones y un coche como arma

Los dos miembros del clan de los Borja, identificados como un hombre de 47 años y un joven de 20, acudieron voluntariamente a declarar el 12 de agosto tras ser citados por la Policía. Se les acusa de golpear a miembros de la familia rival durante la pelea. En las imágenes analizadas, se ve cómo el primero arrincona a un joven de los Bentos, que poco después es atacado con un cuchillo por otro individuo. El segundo, presuntamente, también agrede a ese joven y se enfrenta directamente a Cheíto, el novio de la pedida.

Ambos fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad después de pasar unas cuatro horas en dependencias policiales, según consta en los atestados. Aunque en un primer momento se negaron a declarar y a ofrecer muestras de ADN, finalmente accedieron a colaborar. La Policía descartó su ingreso en prisión al considerar que "los hechos que se les imputan no revisten carácter de gravedad" y que tampoco había riesgo de fuga.

En cuanto a los cuatro nuevos investigados del clan de los Bentos, la Policía adoptó un enfoque diferente para evitar nuevos enfrentamientos entre familias. A tres de ellos se les notificó su condición de investigados por teléfono. Según los atestados, uno de ellos fue captado en vídeo lanzando varios puñetazos a un Borja, otro aparece golpeando con un palo y forcejeando con el presunto autor del apuñalamiento.

El cuarto miembro investigado reside fuera de Galicia y fue citado en comisaría. Está acusado de conducción temeraria, además de riña tumultuaria, tras embestir con su coche una barra exterior de un bar durante la pelea. Las cámaras de una gasolinera cercana permitieron confirmar su identidad.

Una investigación compleja y aún abierta

Los atestados dejan claro que, pese a la identificación de 18 implicados (nueve por cada familia), hay más personas que participaron en los hechos, aunque no ha sido posible determinar su implicación con el grado de certeza necesario para imputarlas.

Inicialmente, entre los primeros detenidos figuraban el hermano del fallecido, que fue enviado a prisión preventiva como presunto autor del atropello mortal, y un miembro de los Borja, investigado por intento de homicidio con arma blanca, también en prisión provisional. Sin embargo, según las diligencias, el atropello fue involuntario, ya que el conductor –hermano de la víctima– maniobraba marcha atrás cuando arrolló al hombre.

El motivo de la batalla campal

El motivo de la pelea todavía se desconoce. Algunos testimonios hablan de un desacuerdo con respecto a la boda. Otros relatos apuntan a un malentendido durante la pedida de mano. También hay versiones que vinculan el conflicto a una antigua denuncia por maltrato en un matrimonio anterior entre miembros de ambas familias, y que un comentario inapropiado habría desencadenado la agresión. Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna de estas hipótesis.