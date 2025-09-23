Declaran culpable a una madre neozelandesa que asesinó a sus hijos y ocultó los cadáveres en maletas

El Tribunal Superior de Auckland ha declarado este martes culpable a Hakyung Lee, una mujer de 45 años de origen surcoreano y nacionalidad neozelandesa, por el asesinato de sus dos hijos, cuyos cuerpos aparecieron en 2022 en unas maletas donde habrían permanecido ocultos durante años.

El jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, ha concluido que Lee mató a los pequeños Minu Jo (6 años) y Yuna Jo (8 años) alrededor de julio de 2018, según han confirmado fuentes judiciales citadas por EFE. El veredicto ha llegado tras unas tres horas de deliberación y dos semanas de juicio. Durante la lectura, Lee ha permanecido con la cabeza gacha y no ha mostrado reacción alguna.

Los restos salieron a la luz cuando una familia compró en 2022 el contenido de un trastero en una subasta de objetos abandonados en Auckland. Dentro de las maletas hallaron los cuerpos, que las autoridades estiman que llevaban allí varios años.

El argumento de la defensa

La defensa ha insistido en que la acusada actuó bajo un grave trastorno mental derivado de la muerte de su esposo, Ian Jo, en 2017 a causa de un cáncer. Los abogados han sostenido que Lee llegó a creer que lo mejor era morir junto a sus hijos y que, bajo ese estado, intentó acabar con sus vidas y la suya propia utilizando Nortriptilina, un antidepresivo que le había sido recetado para problemas de sueño. Según la versión de la defensa, Lee habría calculado mal la dosis y, al despertar, descubrió que los pequeños habían muerto.

Los letrados han subrayado que la mujer estaba "profundamente perturbada" y que, aunque provocó la muerte de sus hijos, "no era culpable de asesinato por razón de insania".

La tesis de la fiscalía

La fiscalía, en cambio, ha mantenido que Lee actuó con plena conciencia de sus actos. Un patólogo ha certificado que los niños murieron por homicidio mediante "medios no especificados", entre los que se incluye el uso del citado antidepresivo. La fiscal Natalie Walker ha recalcado que la conducta de la acusada después de la muerte de sus hijos —ocultar los cuerpos, cambiar de nombre y trasladarse a Corea del Sur— demuestra planificación. Walker ha declarado: "No se trató de un acto altruista de una madre que había perdido la razón y creía que hacía lo correcto, sino de un acto egoísta para liberarse de la carga de la maternidad en solitario", en declaraciones recogidas por la radio estatal RNZ.

Detención en Corea del Sur

Tras los asesinatos, Lee viajó a Corea del Sur, donde residió durante años sin dejar rastro oficial de salida de Nueva Zelanda. Fue arrestada en septiembre de 2022 en la ciudad surcoreana de Ulsan, a unos 300 kilómetros de Seúl, y posteriormente extraditada a Nueva Zelanda.

El juez Geoffrey John Venning ha ratificado el veredicto y ha ordenado la custodia inmediata de Lee. La próxima vista se celebrará el 26 de noviembre, cuando se dictará la sentencia. La mujer se enfrenta a la cadena perpetua como pena máxima, según ha informado AFP.