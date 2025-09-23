Detienen a cuatro hombres por secuestrar y golpear a un empresario para que saldara una deuda de 300.000 euros

La Policía Nacional, a través de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha detenido en Fuenlabrada a cuatro individuos acusados de retener, amenazar, golpear y robar a un hombre con el objetivo de saldar una deuda de 300.000 euros.

Los arrestos, realizados los días 21 y 27 de agosto, se produjeron en el marco de una investigación iniciada a comienzos de ese mismo mes. Según las pesquisas, la víctima había concertado una cita con uno de los presuntos responsables para abonar parte del dinero, relacionado con la compra de maquinaria. Durante el encuentro, terminó siendo retenido en contra de su voluntad en unas oficinas.

Golpeado con un cenicero en la cabeza

Tras la reunión, se presentaron en el lugar los otros tres implicados, quienes intimidaron y amenazaron al hombre para evitar que denunciara lo ocurrido. Además, lo golpearon con diversos objetos contundentes, entre ellos un cenicero con el que recibió varios impactos en la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, la víctima llegó a perder el conocimiento. En ese momento, los detenidos le sustrajeron más de 1.100 euros en efectivo y su teléfono móvil.

Deambulando por la vía pública

Pese a las lesiones, consiguió escapar del local y deambular por la vía pública hasta encontrar a personal de seguridad privada, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para que atendieran al herido.

Finalmente, la investigación permitió identificar y detener a los cuatro individuos, quienes pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.

Por el momento, no se han facilitado datos sobre la identidad de los arrestados ni de la víctima. Tampoco se ha difundido información adicional acerca de la relación entre ellos más allá de la deuda vinculada a la compra de maquinaria.

La investigación policial sigue abierta con el fin de esclarecer si existen más personas implicadas en los hechos y determinar tanto las circunstancias de la agresión como si existen antecedentes de amenazas previas o coacciones relacionadas con la misma deuda.