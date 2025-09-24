Detienen a un trabajador de un centro comercial de Jerez por grabar a mujeres en el baño

Un trabajador de la limpieza de un centro comercial de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha vuelto a ser detenido por la Policía Nacional acusado de un presunto delito contra la intimidad, tras descubrirse que había colocado un teléfono móvil oculto en los aseos femeninos con el objetivo de grabar a sus compañeras de trabajo.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota recogida por Europa Press, varias empleadas del recinto alertaron al servicio de seguridad después de encontrar el dispositivo, camuflado tras las rejillas de ventilación de los baños exclusivos para trabajadoras. El terminal, de última generación, estaba colocado estratégicamente con la cámara apuntando hacia el interior de la zona de uso íntimo.

Visualización en tiempo real

Los agentes desplazados al lugar confirmaron que el dispositivo no sólo almacenaba grabaciones, sino que además estaba conectado a un reloj inteligente vinculado al detenido, lo que le permitía visualizar en tiempo real a las mujeres mientras utilizaban las instalaciones.

Las pesquisas identificaron al responsable como un trabajador de limpieza del propio centro. El hombre, de 29 años, habría ideado este sistema con la intención de obtener imágenes de carácter sexual de sus compañeras. Con autorización judicial, los agentes de la Brigada de Policía Judicial accedieron a los archivos del móvil, recuperando grabaciones en las que aparecían las víctimas. La Policía ha subrayado que no existen indicios de que los vídeos hubieran sido compartidos o difundidos a terceros.

Antecedentes por hechos similares

Se da la circunstancia de que el detenido ya había sido arrestado en 2023 por hechos muy similares, cuando instaló sistemas de grabación en los baños públicos de otra gran superficie comercial de la ciudad.