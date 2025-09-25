Una curandera con numerosas denuncias estafa 70.000€ a una mujer con un falso cáncer

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a una mujer que se hacía pasar por vidente y que presuntamente estafó más de 70.000 euros a una vecina de la localidad a la que prometió curaciones milagrosas.

La supuesta sanadora ya contaba con numerosas denuncias previas por estafar a sus clientes, ofreciendo consuelo y sanaciones milagrosas. En esta ocasión, llegó a sugerir a la víctima que padecía un posible cáncer de pecho y de útero, para cuyo tratamiento necesitaría nuevas sesiones por las que le facturaba miles de euros.

La falsa curandera captaba a las víctimas publicitándose en internet y llegó a coaccionar a la víctima para que continuase con los pagos, amenazándola con que ella y sus familiares sufrirían las consecuencias. Ante ese temor, la víctima llegó incluso a solicitar préstamos. Según ha informado la Policía en nota de prensa, la denunciante de Alcázar atravesaba una delicada situación personal y familiar, por lo que contactó con la supuesta vidente.

La Policía ha recordado que este tipo de engaño, conocido como el timo de la falsa vidente o del santero, se basa en técnicas de ingeniería social que buscan personas solitarias, con depresiones o problemas graves, para ganarse su confianza y venderles soluciones milagrosas a precios desorbitados.

En algunos casos, estos grupos cuentan con cómplices que reparten folletos o realizan campañas en internet y redes sociales mediante anuncios y páginas web.

Además, junto a la estafa económica, pueden concurrir otros delitos como acoso, coacciones, amenazas o contra la intimidad.