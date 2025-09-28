Hallan muerta en un hotel de Madrid a la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach

La escritora y exdiputada Dulce Xerach ha fallecido a los 56 años en un hotel de Madrid. Su muerte ha sido recibida con sorpresa en los sectores políticos y culturales de Canarias, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional.

Xerach era licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. También contaba con un máster en Gestión de Empresas, una titulación en Gestión Cultural y un doctorado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid.

Desde mediados de los años noventa participó en política institucional. Se incorporó en 1995 al Gobierno de Canarias, donde se centró en el ámbito cultural. Fue viceconsejera de Cultura y posteriormente consejera del Cabildo de Tenerife.

Iniciativas culturales

Durante su etapa impulsó varios proyectos relacionados con el arte contemporáneo. Entre ellos, promovió la creación del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), actualmente uno de los principales centros culturales de Santa Cruz de Tenerife.

También trabajó para poner en valor el patrimonio industrial a través del Espacio Cultural El Tanque, una antigua infraestructura petrolera reconvertida en sala de exposiciones.

En los primeros años de su carrera política participó en la recuperación de la figura del pintor surrealista Óscar Domínguez, para quien planteó un centro de arte dedicado a su obra. Ese proyecto fue el germen del actual TEA.

Entre 2014 y 2016 fue presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Desde esa posición impulsó actividades para ampliar el público del centro y actualizar su programación. El actual presidente de la institución, Pepe Valladares, expresó el viernes su pesar en un comunicado: "Nos resulta difícil escribir estas líneas, porque cuesta aceptar que una persona tan vital, entusiasta y comprometida ya no esté entre nosotros y nosotras."

También destacaron que durante su etapa al frente de la entidad, Xerach dedicó "toda su energía a revitalizar la institución."

En los últimos años, Xerach también publicó varias novelas de género negro. En ellas creó el personaje de la inspectora María Anchieta, con el que desarrolló una serie ambientada en el archipiélago.

Reacciones políticas

El fallecimiento ha generado mensajes de condolencias por parte de responsables políticos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ha definido como "defensora de la cultura y patrimonio histórico de Canarias y creadora y gestora pública." Ha añadido: "Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos."

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado la noticia y ha recordado que Xerach "ha dedicado gran parte de su vida a la cultura y al servicio público." También ha señalado que su trabajo ha sido "clave" en proyectos como el TEA y que ha dejado una "huella imborrable."