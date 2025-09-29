Detenidos un colombiano y un marroquí por robar 21 iPhones en un festival de Madrid

El pasado sábado 20 de septiembre, durante la celebración del festival Jardín de las Delicias en la Universidad Complutense de Madrid, la Policía Municipal detuvo a dos delincuentes que habían robado 21 móviles.

Fue en la segunda jornada del festival, que también se celebró el viernes, cuando varias víctimas alertaron a la Policía del robo de sus móviles y dieron la descripción de los presuntos ladrones.

A la salida del recinto, los agentes establecieron un filtro de seguridad. Allí localizaron a dos individuos que coincidían con la descripción, uno de los cuales intentó huir al ser requerido por ellos, siendo reducido.

Los detenidos son dos jóvenes de origen colombiano y marroquí, de unos 25 y 28 años. Uno de ellos ocultaba en una faja 17 teléfonos iPhone y el otro llevaba cuatro de la misma marca, además de dinero en efectivo.

Los sospechosos no pudieron explicar la procedencia de los 21 terminales. Además, varias víctimas reconocieron sus teléfonos, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.