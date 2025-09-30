Intenta envenenar a su hija de 10 años con pastillas en un yogur para morir juntas por un desengaño sentimental

La rápida intervención de la Policía Nacional y de los servicios de emergencia evitó una tragedia en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Una mujer de 48 años y su hija de diez fueron halladas inconscientes en su domicilio de la calle Amos de Escalante, después de que la progenitora, en un intento de acabar con la vida de ambas, mezclara ansiolíticos triturados en un yogur.

El suceso ocurrió el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 20:00, cuando los hijos mayores de la mujer, Willian y Marcelo, alertaron de que su madre y su hermana pequeña no reaccionaban a los intentos de despertarlas. Tras varios intentos fallidos, optaron por avisar a los servicios de emergencias, que se presentaron con dotaciones médicas y policiales.

Ingreso en el hospital Gregorio Marañón

Al acceder a la vivienda, los facultativos encontraron a madre e hija tendidas en la cama, en posición decúbito supino, completamente inconscientes. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación y lograron que ambas respondieran lentamente. Posteriormente fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón, donde la mujer ingresó en Urgencias y la menor fue derivada al área de Pediatría.

Los agentes detuvieron a la mujer, identificada como María Adela N. A., en calidad de investigada por un delito de tentativa de homicidio. La custodia hospitalaria está siendo asumida por efectivos policiales. En el registro de la vivienda, el Grupo V de Homicidios y la Policía Científica localizaron numerosas cajas de benzodiacepinas, además de un yogur abierto con restos de polvo en su interior.

Nota de despedida

Según declaró la novia de uno de los hijos, horas antes había visto a Adela ir al baño a vomitar, pero no le dio importancia porque llevaba días sin comer y se encontraba sumida en un profundo estado depresivo. Los propios hijos explicaron a los agentes que su madre padecía depresión desde hacía tiempo por motivos sentimentales y que ya había manifestado en varias ocasiones su intención de quitarse la vida.

Además, durante la inspección policial también fue hallada una nota de despedida escrita por la mujer, lo que refuerza la hipótesis de intoxicación con pastillas trituradas.