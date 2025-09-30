Un vuelo de Ryanair con destino a Alicante tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse, Francia, el pasado viernes 26 de septiembre después de que un grupo de pasajeros en estado de ebriedad, que viajaban celebrando una despedida de soltero, protagonizara una violenta pelea en pleno trayecto.

La situación comenzó incluso antes del despegue, según ha relatado al diario Daily Mail Tania Nichols, una pasajera que grabó los incidentes y subió un vídeo a sus redes sociales. "Se movían por la cabina, intercambiaban asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad", ha explicado la testigo. Además, la testigo ha explicado como uno de los pasajeros de la despedida de soltero intentó besar a una amiga suya, aunque el personal de cabina logró frenarle a tiempo.

Un vuelo de Ryanair a Alicante aterriza de emergencia en Francia por una pelea entre pasajeros borrachos pic.twitter.com/xckoyN9Vdf — Libertad Digital (@libertaddigital) September 30, 2025

Matthew Taylor, de 30 años, había consumido cocaína y se había bebido seis cervezas antes de embarcar en el vuelo. Nada más subirse al avión, comenzó a insultar a los pasajeros y poco después le pidió matrimonio a una de las azafatas.

Discusiones, insultos e incluso violencia física

Ya en el aire, los pasajeros comenzaron a consumir alcohol comprado en el duty-free y a comportarse de forma cada vez más agresiva. Nichols ha asegurado que el lenguaje que utilizaban era grosero, a pesar de que había niños a bordo, y que en un momento dado la tensión incluso desembocó en violencia física. "Dos miembros del grupo parecían estar en una acalorada discusión. Se empujaban visiblemente, chocaban cabezas, y a uno se le rasgó la camisa mientras otros intentaban separarlos", ha detallado en el diario.

Según el testimonio, algunos llegaron a escupir en los asientos y a poner los pies sobre los reposacabezas de otros pasajeros. Una mujer recibió un golpe en la cabeza en medio de la trifulca.

Ante el descontrol, el comandante decidió desviar la aeronave hacia el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, donde esperaba la policía francesa. Las imágenes grabadas por Nichols muestran a los agentes abordando el avión y retirando a los implicados entre la resistencia de varios de ellos. Uno de los pasajeros esposados gritó que estaban "cometiendo un error" y pidió a otros viajeros que grabaran su arresto.

La intervención policial fue recibida con alivio por el resto de pasajeros, que aplaudieron cuando los pasajeros que habían montado tal finalmente fueron detenidos y el avión pudo continuar su trayecto a Alicante.

Una excelente tripulación

Nichols ha querido elogiar la actuación de la tripulación de Ryanair: "El equipo de cabina estuvo absolutamente sobresaliente, manteniéndose tranquilo, profesional y haciendo todo lo posible por controlar la situación. Supieron gestionar una circunstancia increíblemente compleja con gracia, y merecen ser reconocidos", ha declarado al Daily Mail.

Por otro lado, un portavoz de Ryanair ha confirmado el incidente y ha señalado en un comunicado que "este vuelo de Londres Luton a Alicante (26 de septiembre) se desvió a Toulouse después de que un pequeño grupo de pasajeros se volviera conflictivo a bordo". La aerolínea ha reiterado su política de tolerancia cero hacia los comportamientos disruptivos y su compromiso con la seguridad de viajeros y tripulación.