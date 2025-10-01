Alarma en Extremadura: el virus del Nilo se cobra la tercera víctima y ya hay 20 contagiados

La Junta de Extremadura ha confirmado la tercera muerte por fiebre del Nilo en lo que va de año. Se trata de un hombre de 77 años que permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha notificado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, en una mujer de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva. Además, se ha notificado el alta hospitalaria de un varón de 59 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el hospital de esta área.

En total, se han registrado 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos, y en este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida. Cabe destacar que en 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante esta situación, la dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que "se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible", aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.