Después de una fuga de prisión, guerras de clanes y meses sin pistas, agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia y a la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, han detenido en un pueblo de Toledo a Ángel Benito Moreno, el narcotraficante del Clan de Los Hilarios que se escapó de la prisión de Villanubla (Valladolid), el pasado 14 de febrero y al que le constaba en vigor una Orden de Búsqueda, Detención e Ingreso en prisión por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, que operaba principalmente en Plasencia.

Benito Moreno escapó aprovechando que, ese mismo día, se ponía en libertad a otros reclusos. Se cree que lo hizo escondido en el petate de uno de los liberados. Ahora, casi ocho meses después de su desaparición, el fugado ha sido detenido de nuevo y ha pasado a disposición judicial para, posteriormente, volver a ingresar en prisión y cumplir sus 28 años de condena impuestos por varios delitos.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado que, "lo más probable, es que no regrese al centro de Villanubla". Según las últimas informaciones, el preso podría ser trasladado a otra prisión "por su características", pero además el subdelegado del Gobierno ha explicado que "el preso tenía previsto su traslado a otro cárcel antes de la fuga".

Este narco, perteneciente al clan extremeño de 'Los Hilarios' y está condenado por blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y por falsedad documental.