Vecinos de Horche atrapan y maniatan a la presunta secuestradora de una menor de 15 años

Detenida en la localidad guadalajareña de Horche una mujer que podría estar relacionada con el secuestro de una menor de 15 años.

La arrestada, de 37 años, fue encontrada por la Guardia Civil después de que un grupo de vecinos alertara al Instituto Armado de una agresión en plena calle. A su llegada los agentes encontraron a la detenida maniatada y herida.

La subdelegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, Susana Cabellos, ha confirmado que la agresión, que tuvo lugar sobre las 20:00 horas del martes, habría sido a manos de un grupo de vecinos de la localidad. En palabras de la subdelegada, "la patrulla acude y allí hay una persona que está siendo increpada por otro grupo de personas y se procede a su detención en relación con una retención de una menor".

Cabello ha confirmado también que la arrestada ha pasado a disposición judicial, pero ha reconocido desconocer la existencia de numerosos carteles pegados en distintos puntos de la localidad que muestran la imagen de la mujer detenida alertando de su peligrosidad, así como las fotografías de dos jóvenes que supuestamente habría tenido retenidas.

La menor desapareció el 24 de septiembre

Destacar que la mejor de 15 años se encuentra en buen estado, aunque fue trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara para una valoración.

Su desaparición fue denunciada por su familia el pasado 24 de septiembre, mientras se investiga la relación con la misma de la detenida.