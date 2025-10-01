Un fuerte terremoto deja al menos 69 muertos y decenas de heridos en Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido la región central de Filipinas este martes por la noche dejando hasta el momento 69 fallecidos, entre ellos cinco menores, y 174 heridos, según el último balance del Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, citado por EFE. El seísmo ha provocado el derrumbe de unas 22 edificaciones y ha obligado a declarar el estado de calamidad en la provincia de Cebú.

Entre las víctimas se encuentran tres miembros de la Guardia Costera y un bombero, que han muerto al venirse abajo el techo de un complejo deportivo en San Remigio. En la misma ciudad se ha localizado el cuerpo sin vida de un niño de diez años atrapado bajo los escombros. También en Bogo se han documentado varias muertes, incluidos adultos y menores, de acuerdo con la cadena local ABS-CBN.

Rescate con dificultades

El secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro, ha reconocido en rueda de prensa que "la situación es muy fluida" y ha apuntado a los problemas que afrontan los equipos de rescate debido a los cortes de electricidad en la provincia de Cebú.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha precisado que el epicentro del terremoto se ha situado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, con un hipocentro a apenas cinco kilómetros de profundidad. Inicialmente se ha estimado una magnitud de 6,7, después corregida al alza hasta 6,9. Además, se han registrado varias réplicas que han alcanzado magnitudes de 5,0 y 5,1, según la misma fuente.

La sacudida ha desatado la alerta por un tsunami localizado. "Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa (…) que se desplacen más hacia el interior", ha advertido Phivolcs, instando a los residentes de tres provincias a alejarse del litoral. La alarma ha sido retirada este miércoles, aunque las autoridades han insistido en evitar playas y zonas bajas mientras no desaparezca por completo el riesgo.

Daños materiales

Los daños materiales también han sido considerables. La gobernadora provincial, Pam Baricuatro, ha detallado que puentes y carreteras han resultado dañados, además de un centro educativo colapsado en la isla de Bantayan. En el municipio de Daanbantayan se ha venido abajo parte de la fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima, un templo construido en 1858.

El vicegobernador Glenn Soco ha confirmado la declaración del estado de calamidad en Cebú. "El fuerte terremoto que sacudió Cebú anoche ha supuesto un gran desafío para nuestra provincia", ha afirmado en un comunicado, señalando que la medida busca "movilizar recursos, brindar asistencia inmediata a las familias afectadas y aplicar medidas de rehabilitación".

Precauciones en otras islas

El impacto del seísmo también se ha dejado sentir más allá de Cebú. En la ciudad de Iloílo, en la isla de Panay, numerosos residentes han evacuado sus viviendas por temor a derrumbes, mientras que en la capital provincial las autoridades han suspendido las clases como medida de precaución.

El desastre ha golpeado a Filipinas apenas unos días después del paso del tifón Bualoi, que dejó 14 muertos y obligó a evacuar a más de 350.000 personas.

Situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, el archipiélago registra cada año miles de seísmos, la mayoría de escasa intensidad. El pasado enero, dos temblores de magnitud 6,1 y 5,8 ya causaron daños en carreteras, viviendas y un centro escolar en el sur y centro del país.