Un indigente mata a otro con un paraguas por el lugar en el que resguardarse de la lluvia en Valencia

Un hombre de 31 años y nacionalidad argelina ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de matar a otro indigente marroquí de 37 años tras una disputa por un lugar donde resguardarse de la lluvia en la plaza Viriato, en el barrio de Velluters de Valencia. Según informó la Policía a EFE, los hechos ocurrieron la noche del domingo, en plena alerta roja por precipitaciones.

Ambos vivían en la calle y discutieron durante más de media hora por un espacio bajo los soportales del Conservatorio Profesional de Música, uno de los pocos puntos de la plaza que ofrecen cobijo. La discusión derivó en una agresión en la que el acusado utilizó un paraguas que se rompió durante el ataque. Con el bastón astillado, asestó al menos tres puñaladas a la víctima: dos por la espalda, a la altura del omóplato y de las costillas, y otra en la axila.

Una vecina, en declaraciones recogidas por Levante-EMV, explicó que escuchó la discusión y vio cómo el hombre de más edad sangraba por el costado mientras el otro hacía movimientos como si le clavara un arma. Según la misma testigo, la pelea se prolongó cerca de 40 minutos y comenzó por la disputa del único punto cubierto de la plaza.

Investigación policial

La víctima fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia, que incluso le practicaron una transfusión en la vía pública, antes de trasladarle al hospital General. Falleció horas después a consecuencia de la hemorragia provocada por las heridas.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Las cámaras de seguridad del conservatorio captaron el ataque y permitieron identificar al autor, que fue detenido hacia las 5:30 del lunes en la misma plaza cuando regresaba a recoger sus pertenencias.

El juzgado de instrucción número 12 de Valencia, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión tras tomarle declaración. El detenido cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio.