Dos adolescentes mueren atropelladas y un menor de 17 años es acusado de asesinato

El lunes 29 de septiembre, alrededor de las 17:26 horas, dos estudiantes de 17 años de Cranford High School, Maria Niotis e Isabella Salas, fueron atropelladas mientras circulaban en bicicletas eléctricas por la avenida Burnside, en Cranford (Nueva Jersey). Un Jeep Compass negro de 2021 con cristales tintados las embistió y se dio a la fuga.

Las dos adolescentes fueron trasladadas al hospital, donde fallecieron poco después a consecuencia de las heridas. Según testigos, el vehículo continuó la marcha arrastrando una de las bicicletas, que pudo haber dañado su carrocería y obligó al conductor a detenerse.

Detención y cargos

El sospechoso, un joven de 17 años vecino de Garwood, fue detenido poco después en las inmediaciones. En un primer momento no se presentaron cargos, pero el miércoles la Fiscalía del Condado de Union informó de que el menor había sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Su identidad no se ha hecho pública por tratarse de un menor.

Las autoridades pidieron a los residentes que revisaran cámaras de seguridad y grabaciones de dashcam en busca de pruebas relacionadas con el Jeep, difundiendo incluso una imagen de un vehículo coincidente con la descripción.

Antecedentes de acoso

Vecinos y allegados de las víctimas han señalado que una de las chicas era objeto de acoso por parte del detenido desde hacía meses. Según explicaron a Fox 5 y WABC, el joven la seguía en la escuela, en internet y estacionaba su coche frente a su casa. "Se notificó a la escuela, se notificó a la policía, desde hace como tres meses", relató una vecina. Tammy Carbajal, amiga de una de las adolescentes, declaró a CBS 2: "Ella presentó denuncias y no se hizo nada. Es una tragedia. Simplemente una tragedia".

Reacciones institucionales

El Comité Municipal de Cranford expresó el martes su pesar: "El municipio de Cranford está profundamente entristecido por la trágica pérdida de dos jóvenes en el desgarrador incidente de anoche". El alcalde Terrence Curran confirmó que las víctimas eran estudiantes del instituto local.

Las Escuelas Públicas de Cranford señalaron a People: "Nuestra comunidad ha sufrido una terrible tragedia. Si bien respetamos la privacidad de las familias involucradas, entendemos que esta noticia sin duda impactará a nuestra comunidad escolar. Queremos que sepan que estamos aquí para ofrecer y brindar consuelo y apoyo en este momento tan difícil". El distrito anunció la disponibilidad de consejeros de crisis para los estudiantes.

En paralelo, se organizó una campaña de recaudación en GoFundMe para apoyar a las familias. "Nuestros corazones están destrozados por esta repentina e insensata pérdida de dos jóvenes vidas hermosas", escribió la promotora de la iniciativa, Tiffany Pinero.