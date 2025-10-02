Milagroso rescate: hallan vivo al joven que se lanzó al mar a por su moto acuática en Canarias

Un avión de Salvamento Marítimo –el Sasemar 103– ha localizado este miércoles con vida a un joven que llevaba desaparecido desde la noche del lunes, cuando trató de recuperar su moto acuática en la costa sur de Gran Canaria. El rescate se produjo a unas 15 millas náuticas (18 kilómetros) al suroeste de Arguineguín, después de que el joven pasara dos noches a la deriva aferrado a su vehículo.

La alerta sobre la desaparición se activó el lunes por la noche, cuando Layonel Ramírez Collado, que navegaba con un grupo de amigos, se lanzó al mar para recuperar su moto acuática, que se había soltado de la embarcación principal cerca de la central eléctrica de Juan Grande. Según Salvamento Marítimo, el joven logró subirse al vehículo e intentó acercarse a la costa por sus propios medios, mientras el resto del grupo siguió rumbo hacia Las Palmas.

Tras separarse, el punto de encuentro previsto no se llegó a producir, y desde entonces se perdió todo contacto con Ramírez. Las condiciones marítimas eran adversas ese día, con fuerte viento y corrientes, según ha relatado un familiar del joven.

Operativo por aire, mar y tierra

La búsqueda comenzó en la franja comprendida entre Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, y fue coordinada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. Participaron medios aéreos y marítimos de Salvamento Marítimo, embarcaciones de la Guardia Civil y efectivos terrestres. También colaboraron los amigos del joven con embarcaciones particulares.

Fue el miércoles a las 11:30 horas cuando el avión Sasemar 103 localizó al joven haciendo señales desde su moto acuática, lo que permitió activar a la Guardamar Urania para recogerle y trasladarle al muelle de Arguineguín. En el rescate, también intervino el helicóptero Helimer 215.

Deshidratación moderada, quemaduras solares y molestias físicas

Una vez en tierra, Ramírez fue atendido por personal sanitario de la Cruz Roja, que confirmó que el joven presentaba signos de deshidratación moderada, quemaduras solares y molestias físicas tras haber pasado largas horas en una posición forzada sobre el casco del vehículo. También manifestó dolores en el pecho y la espalda, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para una evaluación completa.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del incidente y conocer más detalles sobre la actividad que realizaban los jóvenes en la embarcación antes de la desaparición. Por el momento, los amigos del joven no han ofrecido declaraciones a los agentes.

Canarias registra 48 muertes por ahogamiento en lo que va de año

Sin embargo, no todos los casos de desaparición en el mar terminan con un desenlace favorable. Entre enero y septiembre de 2025, 48 personas han perdido la vida en espacios acuáticos de Canarias, según los datos publicados por la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático Canarias, 1500 Km de Costa. Esta cifra supone un descenso del 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, con tres muertes menos. En total, se han contabilizado 154 personas afectadas por accidentes en playas, piscinas y zonas costeras del archipiélago, de las cuales 11 estuvieron en estado crítico y 19 en estado grave.

El 67 % de las víctimas mortales en lo que va de año eran bañistas, y el 73 % eran varones. La asociación destaca que la imprudencia, como bañarse durante alertas por fenómenos costeros adversos, sigue siendo la causa más frecuente en este tipo de accidentes.