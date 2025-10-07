El insoportable olor a marihuana que delató a dos traficantes en Mérida

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer por tener una plantación de marihuana en una vivienda del barrio de San Andrés de Mérida. La investigación comenzó el pasado 1 de octubre cuando la Policía Nacional recibió numerosas quejas de vecinos sobre un fuerte olor a marihuana procedente de la vivienda.

A raíz de las denuncias de numerosos vecinos, la Policía, utilizando tecnología específica, localizó la plantación en el exterior del patio de la vivienda. Tras vigilar la zona durante varios días, los agentes lograron identificar a la pareja que era conocida en el barrio y que también "trapicheaban" con hachís.

Dos detenidos

Con estos datos y la autorización judicial, se llevaron a cabo dos entradas y registro en sendas viviendas, en las que detuvieron a dos personas e intervinieron 80 gramos de hachís, 45 kilos de marihuana, una pistola simulada y enseres necesarios para el tráfico de estas sustancias, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Los detenidos son una mujer de 32 años y un hombre de 44 años, ambos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas, ocupación de bien inmueble, y defraudación de agua y fluido eléctrico.