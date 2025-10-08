Abandona a su hijo de 11 años durante 20 horas para irse de fiesta y acaba detenida

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una mujer de 31 años por un presunto delito de abandono temporal de menores, después de haber dejado solo en casa durante cerca de 20 horas a su hijo de 11 años, según ha informado el Ayuntamiento de Ávila.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.10 horas del sábado 4 de octubre, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia de que una mujer se encontraba tendida en el suelo de la avenida de Madrid, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Al llegar al lugar, los agentes solicitaron una ambulancia, ya que la mujer "no respondía a los estímulos". Tras la llegada del personal sanitario, recuperó la conciencia y rechazó ser atendida.

El acompañante de la mujer explicó a los agentes que ambos habían salido de fiesta desde la medianoche junto a otras personas. Cuando la Policía preguntó a la mujer si alguien podía hacerse cargo de ella, esta respondió de forma espontánea que su pareja trabajaba en Madrid y que su hijo de 11 años se encontraba solo en el domicilio familiar.

Ante esta situación, otra patrulla se desplazó al domicilio indicado, donde localizaron al menor. El niño explicó a los agentes que se había acostado a las 20.00 horas y que su madre le había dicho que se iba a una "reunión" y regresaría tarde.

Tras comprobar los hechos, los agentes contactaron con el fiscal de menores de guardia, quien dispuso que, en caso de no existir un familiar que pudiera hacerse cargo del niño, se procediera a su traslado al Centro Arturo Duperier de Ávila para su protección. Asimismo, se ordenó la detención de la madre por un posible delito de abandono temporal de menores, previsto en el Código Penal.