Detenido un grafitero por causar daños en diferentes trenes de Madrid y Castilla y León

Un joven grafitero de 22 años ha sido detenido por causar varios daños con sus pintadas en diferentes trenes de la ciudad de Madrid y en varios puntos de Castilla y León. Se le imputan 12 delitos de daños, un delito de desórdenes públicos y un delito de pertenencia a grupo criminal, ya que se presume que forma parte de una banda de grafiteros. Según los investigadores, el perjuicio económico se ha tasado en más de 150.000 euros.

Durante la investigación se contó con la colaboración de la Policía Local de Collado Villalba, que intervino en su identificación mientras el autor realizaba una pintada de manera in fraganti en un muro en la localidad de Collado Villalba.

Gracias a esta identificación y tras las respectivas comprobaciones y pesquisas, se pudo comprobar además que esta persona, junto con otras identificadas y de manera coordinada, accionaban la alarma del tren para posteriormente realizar los grafitis.

Más de 30 grafiteros detenidos en 2025

Con esta detención son más de 30 grafiteros los que han sido detenidos por realizar actos vandálicos en diferentes instalaciones ferroviarias en toda España. Madrid es la comunidad que más infracciones se han cometido: 19. Le siguen Málaga (4), Valencia (2), Barcelona (2) y Alicante, Soria y León (1). De estas detenciones, 19 se han producido de forma ‘in fraganti’ en la capital española.

Los artistas callejeros arriesgan su vida con el propósito de plasmar su arte ilegal y ganar así seguidores en sus redes sociales. Varios medios de comunicación descubrieron como en agosto de este año se descolgaron un grupo de jóvenes por una cuerda en uno de los puentes de la M-30 para dibujar un enorme grafiti.

Muchas regiones españolas destinan incluso millones de euros para limpiar los grafitis de estos artistas callejeros. Por ejemplo, Madrid invierte más de 6 millones al año en eliminar estas pintadas. Aunque la comunidad que más gasta en este aspecto es Barcelona, con hasta 8 millones de euros. Les sigue Valencia con más de 800.000 euros del presupuesto municipal y ciudades como Palma de Mallorca, Vitoria o La Coruña no superan los 200.000 euros.