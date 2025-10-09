Hallan ahorcado al hijo del boxeador Arturo Gatti, de 17 años: la misma muerte que la de su padre

El apellido Gatti ha vuelto a sacudir al mundo del boxeo. Arturo Gatti Jr., hijo del carismático e inolvidable Thunder Gatti, ha sido encontrado muerto en un apartamento en la Ciudad de México a los 17 años de edad. El joven, que había comenzado a despuntar como boxeador amateur con la ambición de llegar a unos Juegos Olímpicos antes de dar el salto al profesionalismo, ha aparecido sin vida en circunstancias aún no aclaradas.

La noticia, adelantada por familiares y allegados y confirmada después por Chuck Zito —exguardaespaldas del padre y figura cercana a la familia—, ha reabierto un doloroso capítulo. En su cuenta de Instagram, Zito ha escrito: "Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, ARTURO GATTI JR., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años".

El recuerdo de 2009

El paralelismo con el fallecimiento de Arturo Gatti Sr. es inevitable. En julio de 2009, el excampeón mundial fue hallado colgado en un resort de Pernambuco, Brasil, mientras pasaba unas vacaciones con su esposa y su hijo pequeño. Aunque las autoridades brasileñas cerraron el caso como suicidio, aquella conclusión nunca convenció a buena parte de la comunidad boxística, que siempre sospechó de un posible asesinato. El recuerdo de aquella polémica investigación ha vuelto ahora con fuerza tras el destino fatal de su hijo.

Silencio oficial en México

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un comunicado oficial que esclarezca lo ocurrido. No se ha confirmado si se trata de un crimen, un accidente o un acto autoinfligido, lo que ha alimentado las especulaciones y el desconcierto en torno a la tragedia.

Las principales organizaciones del boxeo, como la Asociación Mundial (WBA) y el Consejo Mundial (WBC), han expresado su pesar por la pérdida de una vida tan joven. Un portavoz del WBC ha lamentado públicamente la muerte de Gatti Jr. y ha subrayado el dolor que supone ver interrumpido el camino de un joven con aspiraciones de continuar el legado de su padre.

Arturo Thunder Gatti fue uno de los púgiles más recordados de su generación, campeón en tres organismos (IBF, IBA y WBC) y protagonista de la célebre trilogía frente a Micky Ward, considerada entre las más vibrantes de la historia del boxeo.