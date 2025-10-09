Muere un joven al caer desde un balcón durante un incendio en un hotel de Tenerife

Un joven de 23 años y nacionalidad belga ha fallecido tras precipitarse desde el balcón de una habitación del hotel Meliá Costa Atlantis, en Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El trágico suceso tuvo lugar en torno a las 21:00 horas de este miércoles, cuando se recibió el aviso de un incendio declarado en una de las habitaciones del hotel, que tuvo que ser evacuado de forma preventiva.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que extinguieron el fuego y ventilaron el edificio, mientras que los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia.

Durante la intervención, los servicios de emergencia fueron alertados de que una persona se había precipitado desde el balcón del establecimiento. El personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento, debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Fuentes policiales han indicado que una de las hipótesis que se investigan es que el joven intentara huir del fuego que se había originado en su habitación y del que se desconoce el origen cuando se produjo la caída.