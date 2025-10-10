Abaten al toro que se fugó de un encierro en Guadalajara tras cinco días de búsqueda

Los ayuntamientos de Romancos y Brihuega, en Guadalajara, han informado de que el toro perdido en la zona el pasado sábado, tras la celebración de un festejo taurino en Romancos, ha sido localizado muerto por el dispositivo de búsqueda, después de haber sido abatido por autores desconocidos.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Brihuega ha informado de que el toro que se había escapado durante un encierro "ha sido localizado" por lo que ya "no constituye peligro para los vecinos de Romancos y pueblos cercanos".

Fuentes del Ayuntamiento de Romancos han explicado que el animal fue localizado sobre las 20:00 horas del jueves en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista. El dispositivo formado por vecinos y Guardia Civil que buscaba al animal lo encontró muerto y por el momento se desconoce al autor o autores de los disparos que causaron la muerte del animal.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a los vecinos que tuvieran precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos de este término municipal y de sus pedanías. El animal se escapó del encierro de 'Las Aliagas' que se celebró el pasado sábado 4 de octubre en la pedanía de Romancos.