Terremoto de 7,4 en Filipinas diez días después del seísmo que dejó 74 muertos

Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ha sacudido este viernes la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. El epicentro se ha localizado en el mar, a 43 kilómetros al este del municipio de Manay, en la provincia de Dávao Oriental, con un hipocentro a 23 kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

El sismo ha sido percibido en varias provincias del sur del país. Además, se han registrado decenas de réplicas, algunas con magnitud superior a 5, lo que ha prolongado el estado de alerta en la región.

Como consecuencia directa del movimiento telúrico, al menos una persona ha perdido la vida. Según ha explicado Ednar Dayanghirang, director de la Oficina de Defensa Civil de Dávao Oriental, la víctima ha fallecido en la localidad de Calapagan tras el derrumbe de un edificio residencial. Hasta el momento, no se han confirmado más fallecidos.

El terremoto también ha provocado daños en infraestructuras de la zona, incluyendo viviendas, oficinas gubernamentales y centros educativos. Las autoridades locales han reportado cortes eléctricos generalizados, la suspensión de clases y el cierre de oficinas públicas, a excepción de los servicios de emergencia.

Desactivada la alerta

Tanto Phivolcs como el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico han levantado oficialmente la alerta de tsunami. "Según los datos disponibles, la amenaza de tsunami ha pasado (...). Ya no existe amenaza de tsunami", ha comunicado el Centro del Pacífico en su actualización más reciente, aunque ha pedido precaución ante "fluctuaciones menores en el nivel del mar en zonas costeras cerca del terremoto durante las próximas horas".

Phivolcs también ha confirmado la cancelación de todos los avisos de tsunami unas horas después del sismo. Pese a ello, las autoridades han mantenido a equipos de emergencia en alerta ante posibles réplicas significativas.

Suspendido el tráfico marítimo

En respuesta a la amenaza de tsunami, la Guardia Costera de Mindanao ha emitido un aviso de suspensión del tráfico marítimo en las zonas afectadas. En su comunicado, ha señalado que "el transporte de barcos en esta zona queda suspendido hasta nuevo aviso", como medida de precaución.

Además, la institución ha indicado que "se recomienda a todos los residentes y turistas que se alejen de las zonas cercanas a la costa y que eviten llevar a cabo actividades relacionadas con el mar para evitar incidentes marítimos y por la seguridad de todos".

Este terremoto ha tenido lugar una semana después de otro seísmo mortal ocurrido en el centro del país, que dejó al menos 74 fallecidos y cientos de heridos. Aquella catástrofe también provocó numerosas evacuaciones, especialmente en la ciudad de Iloílo, en la isla de Panay.

Filipinas se encuentra en el llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la fricción constante entre varias placas tectónicas.