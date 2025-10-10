Una anciana china es hospitalizada tras tragarse ocho ranas vivas para aliviar una dolencia

Una mujer de 82 años en la provincia china de Zhejiang ha tenido que ser hospitalizada después de tragarse ocho ranas vivas con la intención de aliviar sus dolores de espalda, provocados por una hernia discal. La paciente ha explicado que siguió un consejo popular para los dolores lumbares, informan el diario The Telegraph y varios medios locales.

La mujer, identificada por el periódico británico como Zhang, pidió ayuda a sus familiares en septiembre para atrapar las ranas pero no les reveló sus intenciones. Consumió tres de ellas en el momento y otras cinco al día siguiente.

Poco después, comenzó a sentir dolores estomacales y fue trasladada al hospital, lugar dónde confesó lo que había hecho. "Mi madre se comió ocho ranas vivas", ha señalado su hijo según las declaraciones recogidas por The Telegraph. "Ahora el dolor intenso la ha dejado sin poder caminar".

Uno de los médicos del hospital de Hangzhou ha comentado que las ranas que Zhang había ingerido le habían provocado daños en su sistema digestivo así como la aparición de parásitos en su cuerpo, incluido el esparganum (un tipo de tenia).

Más casos y creencias

Otro de los médicos del hospital ha señalado que no se trata de un caso aislado y que es común atender a personas por estos problemas. Y normalmente son ancianos, ha añadido.

De igual manera, el especialista ha precisado que, al margen de consumir ranas, algunas personas también consumen hiel de serpiente o de pescado cruda y otras se aplican piel de rana sobre la suya.

Por otro lado, el diario británico señala que también existe la creencia de que comer renacuajos vivos mejora afecciones de la piel como la psoriasis y el eczema, y que las salamandras gigantes actúan como remedio eficaz contra otras enfermedades como la anemia y la disentería.