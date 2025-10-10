Una joven acusada de asfixiar a sus hijos recién nacidos y esconderlos en un armario

Una mujer de 25 años permanece en arresto domiciliario con pulsera electrónica en Reggio Calabria (Italia) tras ser acusada de homicidio por asfixia de dos de sus hijos recién nacidos, ocultamiento de cadáver y la posible supresión de otro bebé en 2022. La medida cautelar ha sido dictada por el juez de instrucción a petición de la Fiscalía. El caso se conoció en julio de 2024, cuando los padres de la detenida encontraron en un armario de la vivienda familiar, en la localidad de Pellaro, los cuerpos sin vida de dos recién nacidos envueltos en una manta.

Pruebas obtenidas en el hospital

Las investigaciones, desarrolladas por la Brigada Móvil, determinaron que la mujer estuvo sola en casa durante el tiempo en el que se habría producido el parto y la muerte de los bebés, según grabaciones de videovigilancia. Los análisis biológicos, efectuados también sobre material orgánico recogido en el hospital de Reggio Calabria, donde la mujer había sido sometida a un raspado, confirmaron que los neonatos eran hijos suyos, que habían nacido vivos y que fallecieron por sofocamiento. La joven fue hospitalizada ese mismo día por una hemorragia grave y aseguró a su familia que se trataba de un malestar general, negando en todo momento haber estado embarazada.

Indicios de un parto en 2022

La investigación apunta también a un tercer caso ocurrido en 2022. Mensajes extraídos de las conversaciones con su pareja —actualmente investigado por encubrimiento— muestran desacuerdos sobre la continuidad de un embarazo hasta agosto de aquel año, cuando la mujer habría dado a luz y ocultado el cuerpo del recién nacido. Con el objetivo de verificar esta hipótesis, las autoridades registraron las viviendas de la acusada y de su novio, así como terrenos vinculados a sus familias, utilizando perros rastreadores y georradar para localizar posibles restos humanos.

Los padres de la detenida afirmaron a la Policía que desconocían los embarazos. Fueron ellos quienes encontraron los cuerpos en el domicilio tras el ingreso hospitalario de su hija. La investigación judicial sigue abierta y la Fiscalía mantiene varias líneas de pesquisa activas.