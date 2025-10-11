El Palmar de Troya abre sus puertas para quitarse la etiqueta de "secta peligrosa": si entras, "podrás irte después"

"¿Cuántas veces has oído hablar erróneamente de la Iglesia palmariana como una secta peligrosa y que quien entra no puede escapar jamás? ¿Por qué no vienes y lo compruebas tú mismo?", así arranca el vídeo difundido por el Palmar de Troya en redes sociales con motivo de una especie de jornada de puertas abiertas que celebran este domingo, 12 de octubre. Una iniciativa que llama la atención teniendo en cuenta el secretismo y hermetismo que ha caracterizado al grupo tradicionalmente.

Estais invitados a acudir el 12 de Octubre para la Fiesta de Nuestra Madre del Palmar Coronada en la Basílica Catedralicia del Palmar de Troya https://t.co/CxhaEe7kCU

ocsficp@gmail.com #iglesiapalmariana #papapedroIII #elpalmardetroya #tradicióncatólica pic.twitter.com/RWrLdiA5Zm — Iglesia Palmariana (@IPalmariana) October 4, 2025

Sin embargo, ahora invitan a todo aquel que quiera conocerles a que visiten su basílica catedral y presencien "los pasos procesionales de la Santa Faz y nuestra Madre del Palmar Coronada". Eso sí, recuerda que hay que ir "vestidos según las normas de decencia cristiana" porque —aprovechan para arremeter contra la Iglesia católica— "esto no es el Vaticano, donde la gente se viste de forma escandalosa y vergonzosa". Tampoco permitirán que "los hombres homosexuales se tomen de la mano ni lleven logotipos blasfemos, ni ninguna forma de inmoralidad".

"Como verdadera Iglesia de Cristo", continúa la grabación, "intentaremos animarte a arrepentirte de tus pecados y a llevar un estilo de vida verdaderamente santo y católico, básicamente lo opuesto de lo que hace Roma". "Así que visita nuestra página web para obtener más detalles sobre el código de vestimenta y te prometemos que podrás irte después", ironiza. "No te encerraremos, como lamentablemente mucha gente afirma".

¿La verdadera Iglesia católica?

Según explican en su web, "la Iglesia verdadera de Cristo dejó de estar en Roma el día 6 de agosto del año 1978". Es la fecha en la que murió el papa Pablo VI. "A partir de entonces, fue trasladada a El Palmar de Troya", añaden, "al ser elegido Vicario de Cristo, de forma directa por Nuestro Señor Jesucristo, el Papa San Gregorio XVII". Se refieren a Clemente Domínguez y Gómez, su fundador, a quien señalan como el "principal receptor de los mensajes celestiales dados en este Sagrado Lugar".

Aunque, aseguran, "el Cielo ha obrado numerosos milagros y manifestaciones celestiales a través de muchas otras personas como preparación y prueba de la veracidad de las Apariciones de El Palmar de Troya". Estas son las que se habrían presenciado cuatro niñas del pueblo sevillano —el 30 de marzo de 1968— en el lugar en el que se construyó la "Basílica Catedralicia de Nuestra Madre del Palmar Coronada", que es el "Templo de la Santa Sede Palmariana".

¿Por qué esta campaña?

Desde sus inicios, la Iglesia palmariana siempre se ha caracterizado por condenar "todo lo que suene a progreso y modernidad", explica el teólogo experto en sectas Luis Santamaría del Río. De hecho, explica en declaraciones a Libertad Digital, sus adeptos tendrían prohibido hacer uso de Internet y las redes sociales.

"Por eso resulta curioso" que hagan uso de ello de esta manera, con el mencionado vídeo y las constantes publicaciones en el perfil de X —que abrieron en mayo de 2019—. En su opinión, la campaña sólo puede responder a un "intento desesperado por intentar captar nuevos miembros". "En el mundo de las sectas, el fin siempre justifica los medios", asevera.

De ahí también que arremetan con tanta dureza contra el Vaticano. Aunque siempre han mantenido un discurso crítico hacia la actual Iglesia católica —a la que tachan de falsa— ahora además tienen el propósito de captar a los posibles desencantados con la deriva de Roma. "Se ve claramente y de forma totalmente explícita en esta convocatoria", señala Santamaría.

Escándalos y fuga de fieles

"La historia de la Iglesia Palmariana ha estado salpicada desde sus inicios por diversos escándalos", explica el autor del libro "A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España", que "han sacudido y sometido a varias situaciones de crisis" al grupo. Entre las más sonadas podemos citar la que en 2016 generó el abandono del papa Gregorio XVIII.

Ginés Hernández —su nombre secular— se enamoró y se fugó con su novia, una monja de la Iglesia palmariana —Nieve Triviño— que posó desnuda para la revista Interviú y con la que se terminó casando. Juntos protagonizaron otro escándalo más en 2018, cuando entraron en la sede del grupo presuntamente con la intención de robar.

Él resultó herido por arma blanca durante el enfrentamiento con un miembro de la congregación que les sorprendió dentro de las instalaciones, tras saltar la valla que rodea la basílica. Desde entonces, hacen lo imposible por "frenar el descenso de adeptos". Esto es —añade— lo que "les ha llevado a hacer algunos cambios significativos, entre los que destaca la utilización con fines proselitistas de Internet y, sobre todo, las redes sociales".