La policía alemana investiga el presunto ataque sufrido por Iris Stalzer, alcaldesa electa de la localidad de Herdecke, en el oeste de Alemania, quien fue encontrada gravemente herida en su vivienda el pasado 7 de octubre. Según informó la agencia Associated Press, la propia Stalzer señaló desde el hospital que la autora de las puñaladas habría sido su hija adoptiva de 17 años.

De acuerdo con la información difundida por Associated Press, Reuters y recogida por las autoridades locales, la hija de la alcaldesa contactó con los servicios de emergencia poco después del mediodía, afirmando inicialmente que su madre había sido atacada en la calle durante un supuesto robo. Sin embargo, los agentes desplazados al domicilio familiar encontraron a Stalzer herida y sentada en una silla dentro de la vivienda.

La policía confirmó que la víctima presentaba trece puñaladas en la parte superior del cuerpo, además de hematomas y fracturas en el cráneo, según datos policiales citados por las agencias internacionales.

La versión de la víctima

Durante una entrevista posterior en el hospital, la propia Stalzer declaró que su hija la había agredido tras mantener una fuerte discusión en el sótano de la casa. Según las fuentes policiales, la joven habría empleado dos cuchillos en el ataque y habría tratado de eliminar rastros de sangre antes de que llegaran los agentes.

El periódico alemán Die Zeit informó de que la menor ha sido puesta bajo custodia de la oficina de protección de menores. Las autoridades investigan si el hecho puede clasificarse como daño corporal grave y no como intento de homicidio, dado que fue la propia hija quien avisó a los servicios de emergencia.

La sospechosa habría intentado prender fuego al cabello de su madre utilizando un desodorante en aerosol. Según Focus, se encontraron un cuchillo y prendas ensangrentadas dentro de una mochila que pertenecía al hijo de 15 años de Stalzer. Por su parte, Bild sostiene que la ropa hallada sería de la hija de la política.

Stalzer, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), había sido elegida alcaldesa de Herdecke a finales de septiembre y tenía previsto asumir el cargo el 1 de noviembre. Según la información de Associated Press, la dirigente se encontraba en estado crítico en las horas posteriores al ataque, aunque las autoridades locales han confirmado que ya está fuera de peligro.

Por el momento, la policía continúa recabando pruebas en el domicilio y entrevistando a familiares y testigos para determinar las circunstancias exactas del suceso.