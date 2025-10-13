La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver sin cabeza en la playa de Cullera

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dossel, en el municipio valenciano de Cullera, Valencia. El cuerpo ha sido localizado este pasado viernes, según han confirmado este lunes fuentes del instituto armado a la agencia EFE.

Sin identificar por el estado del cuerpo

El cadáver, que se encontraba próximo al mar, carecía de cabeza, un hecho que, junto al deterioro provocado por el tiempo y las condiciones ambientales, dificulta gravemente su identificación. Por el momento, no ha sido posible determinar el sexo ni la edad aproximada de la persona fallecida.

Por el momento, según ha adelantado el diario Levante-EMV, podría tratarse de una persona de origen subsahariano, ya que presentaba dichos rasgos y vestía un chaleco salvavidas. Por ello, no se descarta que la víctima procediera de una patera que intentaba llegar al mar Mediterráneo.

La ausencia de documentación, así como el avanzado estado de descomposición, complica también el reconocimiento de la persona, así como la vinculación del cuerpo con casos de desaparición recientes. La prioridad en estos momentos es recopilar toda la información técnica necesaria para confirmar o descartar cualquier conexión relevante.

Investigación abierta y diligencias en curso

La Guardia Civil ha abierto diligencias para tratar de esclarecer tanto la identidad de la víctima como las circunstancias en las que se habría producido la muerte. Las hipótesis se mantienen abiertas a la espera de los resultados de las investigaciones técnicas y periciales.

Las labores forenses serán determinantes para establecer posibles causas de la muerte, el tiempo estimado que el cuerpo llevaba en el agua o en la costa, y cualquier otro indicio que ayude a acotar líneas de trabajo.

Mientras tanto, se mantiene la discreción en torno a las actuaciones policiales para no comprometer el avance de la investigación.