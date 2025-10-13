Una niña de un año muere atropellada tras la procesión del Palmar de Troya

Una niña de un año ha muerto en la noche del domingo en El Palmar de Troya (Sevilla) tras ser atropellada por una furgoneta en el recinto de la Iglesia Palmariana. El accidente se ha producido alrededor de las 23:30 horas, después de que finalizara una jornada extraordinaria y de puertas abiertas organizada por la congregación, coincidiendo con el día del Pilar.

La Guardia Civil ha recibido el aviso del atropello y se ha hecho cargo de las diligencias. Los agentes han detenido al conductor del vehículo y han abierto una investigación para determinar las posibles responsabilidades penales. Según han precisado, las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro se produjo cuando la furgoneta ha maniobrado marcha atrás en un patio con escasa iluminación.

El conductor detenido

El conductor, extranjero procedente del norte de Europa y miembro de la congregación, había viajado a España para participar en los actos religiosos. De acuerdo con algunas fuentes citadas por medios locales, habría ejercido como capataz de uno de los pasos y sería además tío de la víctima. La menor se había desplazado al recinto junto a su madre, hermana del detenido.

En la procesión han participado centenares de personas, muchos de ellos extranjeros. Entre los asistentes ha habido un gran número de niños, especialmente niñas vestidas con la indumentaria exigida por la congregación: falda larga y tocado blanco.

La congregación religiosa

La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida como Iglesia Palmariana, ha celebrado esta jornada de carácter especial con afluencia multitudinaria. Esta escisión de la Iglesia católica, fundada en los años setenta, mantiene normas estrictas de culto, como misas diarias de dos horas en latín, separación entre hombres y mujeres, y uso obligatorio de velo y medias para las mujeres.