Asesinan a tiros a Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino criado en Mallorca

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado a tiros en Ciudad de México el pasado jueves 9 de octubre, mientras conducía su coche por una de las arterias principales de la capital. De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el ataque fue "directo y premeditado". La Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que los agresores interceptaron el vehículo cuando Dorcaz intentaba incorporarse a los carriles laterales.

Sobre los responsables del crimen, existen diferencias en los relatos iniciales: mientras la Fiscalía señaló que viajaban en dos motocicletas, otras versiones publicadas en la prensa mexicana hablan de tres vehículos implicados. En cualquier caso, los atacantes lograron huir y el caso sigue en investigación.

Algunas fuentes próximas al entorno del artista apuntan a que todo ocurrió en el marco de un intento de asalto y que Dorcaz habría tratado de escapar, hipótesis que explicaría la violencia con la que actuaron los motoristas.

#Alerta 🔴 | Así escaparon los asesinos del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, luego de haberlo atacado a balazos. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya los buscan. 📹C4Jimenez pic.twitter.com/3pQDhEQ3bJ — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) October 11, 2025

De Mar del Plata a Mallorca

Federico Dorcazberro nació en 1996 en Mar del Plata (Argentina). A los 13 años emigró junto a su familia a Palma de Mallorca. Allí se inició en el fútbol, disciplina que practicó en el Club San Francisco. "El mundo del fútbol me fascinaba. Y tuve oportunidades increíbles que me hicieron muy feliz desde mi adolescencia", recordaba en su página web.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en un viaje a Barcelona. "Una agencia de modelos me descubrió cuando tenía 18 años, mientras paseaba por la calle, y un mes más tarde ya estaba trabajando para Armani", confesaba en una entrevista a la revista Fama. Su carrera en las pasarelas fue meteórica: firmó contratos en España, Italia y Estados Unidos y se convirtió en imagen de Giorgio Armani durante tres temporadas consecutivas.

Proyectos en México

En los últimos dos años, Dorcaz había fijado su residencia en México, país en el que estaba encontrando proyección mediática. Su debut en televisión estaba previsto para este lunes en el concurso Las Estrellas Bailan, del canal Hoy, junto a su pareja, la actriz Mariana Ávila.

#FEDEDORCAZ así se expresaba de México, calificándolo como un país generoso con los extranjeros y agradecido por que aquí es donde estaba cumpliendo su sueño de que su música se escuchara a nivel global... 🙌 pic.twitter.com/Ydk8QgHBv6 — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 10, 2025

El programa expresó su pesar en un comunicado: "Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila".

La actriz, profundamente afectada, compartió en sus redes sociales un mensaje desgarrador: "No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado. Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

no quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor por favor vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

Una despedida difícil

Aunque su vida estaba ya vinculada a América, Dorcaz nunca perdió su conexión con Mallorca, donde aún reside parte de su familia y a donde regresaba con frecuencia para visitar los lugares de su adolescencia.

Tras conocerse la tragedia, sus padres, Walter y Eugenia, viajaron desde España hasta México. Ahora deben afrontar los elevados costes de la repatriación del cuerpo a Argentina, además de los gastos de estancia y manutención. Para ayudarles, el entorno más cercano ha impulsado una campaña de recaudación en GoFundMe, en la que subrayan: "Familia, novia y amigos estamos devastados".