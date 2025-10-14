Finge ser ciego durante 50 años y cobra más de un millón en ayudas

La Guardia de Finanzas italiana ha denunciado a un hombre de 70 años acusado de fingir ceguera total durante más de cincuenta años para obtener de forma fraudulenta ayudas económicas por discapacidad. El acusado, residente en Arzignano (Vicenza), habría recibido más de un millón de euros desde 1972, según detalla un comunicado oficial del cuerpo policial.

Durante una investigación que se prolongó más de dos meses, los agentes siguieron al sospechoso y recopilaron grabaciones en las que se le veía desenvolviéndose con total normalidad. En los vídeos, el hombre realizaba labores de jardinería con herramientas peligrosas y acudía sin asistencia al mercado municipal.

Los investigadores señalan que —a la hora de hacer la compra— el acusado seleccionaba cuidadosamente los productos expuestos. Normalmente frutas y verduras que pagaba en efectivo. Después, guardaba el dinero en su propio bolso sin necesidad de ayuda. Operaba "de forma totalmente autónoma", según describe la nota oficial.

Cruce de datos

La investigación se inició tras un cruce de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y bases de datos policiales, donde se detectaron anomalías en las prestaciones reconocidas a nombre del acusado bajo el estatus de "discapacidad visual absoluta".

A raíz de esas irregularidades, los investigadores reunieron pruebas audiovisuales y documentales que fueron remitidas a la Fiscalía competente, junto con un informe médico pericial que descartaba la existencia de ceguera. Con las evidencias recabadas, la Fiscalía italiana ha decidido procesarlo por un delito de estafa contra el Estado.

Además, las autoridades han ordenado la suspensión inmediata de todas las ayudas que percibía desde hace cinco décadas. La Guardia de Finanzas también ha llevado a cabo una inspección fiscal que ha revelado ingresos ilícitos superiores a 200.000 euros en los últimos cinco años, cifra que aún está sujeta a verificación tributaria.