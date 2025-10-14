La confesión del 'asesino de Móstoles', que mató a su pareja tras 13 denuncias por malos tratos: "Sí, soy un peligro"

El juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja en junio de 2023 en la localidad madrileña de Móstoles ha comenzado esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. El procesado, Ángel Luis N. C., ha confesado el crimen y ha reconocido que su intención era acabar con la vida de su pareja, Vanesa M. A., a quien apuñaló con un cuchillo jamonero tras una discusión en el domicilio que ambos compartían.

Durante su declaración ante el jurado, el acusado ha admitido de forma reiterada que mató a Vanesa y que actuó conscientemente. "Sí, claro", respondió al ser preguntado si su intención era matarla. También ha reconocido que la despreciaba por el hecho de ser mujer y que la terminó matando porque explotó por los "cuernos" que, según él, su pareja le ponía con varios hombres.

Asimismo, en otro momento del interrogatorio ha declarado que también habría matado al casero de la vivienda si éste no hubiese huido. "Si le digo la verdad, estaríamos hablando hoy de dos fallecidos en vez de uno si no me hubiese ido de la casa", ha afirmado. Incluso el propio acusado ha llegado a decir ante el tribunal: "Sí le puedo decir, seriamente, que soy un peligro".

El crimen del 28 de junio de 2023

Los hechos se produjeron el 28 de junio de 2023, alrededor de las 19:45 horas, en un piso del número 7 de la calle Teruel de Móstoles. Según el relato de la Fiscalía, el acusado inició una discusión con su pareja y, en el transcurso de la misma, cogió un cuchillo jamonero y le asestó múltiples puñaladas, a pesar de los intentos de la víctima por protegerse.

Vanesa sufrió dos heridas incisas en el tórax y en el cuello y fue trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde terminó falleciendo al día siguiente a causa de las lesiones. Tras el ataque, el acusado huyó del domicilio y fue detenido a las 21:10 horas del mismo día en el kilómetro 18,4 de la A-5, en sentido Madrid.

Tenía discapacidad y puso 13 denuncias

Según los datos aportados por la Fiscalía, la relación sentimental entre ambos, iniciada hace unos 15 años, se caracterizaba por la dominación y el desprecio hacia la víctima, con "ausencia de valores mínimos de respeto".

Vanesa contaba con una discapacidad reconocida del 34% por "inteligencia límite" y había denunciado hasta en 13 ocasiones a su pareja por violencia doméstica, entre ellas dos en 2023 y una apenas 24 días antes del crimen. Los registros incluyen denuncias en 2010, 2012, 2015 y 2016, todas por conductas violentas hacia la víctima.

30 años de prisión

El Ministerio Fiscal solicita 30 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio con las agravantes de género, parentesco y abuso de superioridad. La acusación particular, por su parte, califica los hechos como asesinato.

El juicio ha comenzado este lunes 13 de octubre con la selección del jurado y la presentación de los informes previos, y continúa hoy con la declaración de testigos y agentes policiales encargados de las investigaciones.